Prensa y censura en el cierre de las jornadas sobre dictadura y democracia
El periodista José Aguilar y el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la UCA Alberto Ramos Santana participan en la clausuraJosue
Una charla sobre prensa y censura clausuró el pasado martes en la Universidad de Cádiz las jornadas ‘Súbditos de una dictadura, ciudadanos en una democracia. Historia y memoria’. En este último acto participaron el periodista José Aguilar y el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la UCA Alberto Ramos Santana. Anteriormente, hubo otra ponencia sobre la universidad franquista y el movimiento estudiantil.
