"Cuando ya prendió la cortina fue cuando empezamos a asfixiarnos"

Hacen falta muchos días para que desaparezca el olor a humo y a quemado después de un incendio. Pero más tiempo le hará falta a María García para olvidar la madrugada del martes pasado.

María se despertó en su vivienda de la calle Infante de Orleans, a las puertas del barrio de Loreto, con los gritos de su hija. El calor de una llama que se había prendido en su cama al caer el pico de su manta sobre la estufa que tenía encendida junto a la cama fue lo que la despertó, antes de que el fuego fuera a más.

El instinto maternal le hace a uno levantarse al más mínimo grito de "¡mamá, mamá!". "Los niños te dan una fuerza que no sabe uno realmente de dónde sale con tal de que no les pase nada", relata María García, de 50 años de edad.

En su casa del edificio de 13 plantas de la calle Infante de Orleans vivía, o mejor dicho vive, ella con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad y su madre, la abuela de los pequeños que tampoco olvidará a sus 78 años de edad una noche como la de principios de esta semana.

Por fortuna no hubo que lamentar daños personales. María fue la única que resultó con varias quemaduras en las manos que se hizo al intentar apagar el fuego con cubos de agua que iba llenando de la ducha, con la ayuda de su hijo, uno de los menores de edad, que también supo demostrar un alto grado de valentía en todo momento. De hecho él tuvo la iniciativa, a su corta edad, de romper el cristal del extintor de la macetilla a pesar de que de nada sirvió por la intensidad que adquieron las llamas.

Eso sí, todos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital Puerta del Mar de Cádiz en previsión de los posibles daños que les pudiera haber causado la inhalación del humo provocado por el incendio. Por fortuna tan sólo permanecieron en observación en área de Urgencias, todos ellos con mascarillas de oxígeno. Y tras someterlos a todos a varias pruebas médicas para ver si había daño en los pulmones, fueron dados de alta a las diez de la mañana de este martes pasado.

La peor parte se la llevó la habitación de su hija mayor que sí quedó totalmente destrozada aunque no sufrió daños estructurales a pesar de quedar totalmente calcinada por el fuego, sobre todo cuando alcanzó las cortinas que ya hizo imposible su control.

Otro, otra en este caso, que tampoco olvidará lo allí ocurrido será "Cosita" una gata de unos seis años que convivía con la familia que accedió a la habitación en medio del incendio y que quedó inconsciente tras inhalar más humo de la cuenta. Pero los Bomberos, que, según el testimonio de María García, no tardaron en llegar ni diez minutos desde el momento en que fueron requeridos por teléfono, los que se lograron devolver a la vida a "Cosita". "Le hicieron hasta el boca a boca. Yo pensé que la habíamos perdido. Justo en el momento en el que los Bomberos la sacaron en brazos me bajaron a la ambulancia, pero nunca se me olvidará la imagen de la gata en el suelo y esos bomberos, de rodillas, rodeándo su cuerpo e intentando reanimarla como si se tratara de uno más de la familia".

Pero había un séptimo ocupante de la vivienda: el conejito "Nube". Pero "ese ni se enteró porque estaba en su jaula en la cocina", lugar hasta donde el fuego no llegó a entrar.

El único varón de los tres hijos de María García tuvo la feliz ocurrencia de, tras lograr convencer a su madre de que había que tenía que salir de la casa, cerró la puerta y logró encerrar las llamas hasta la llegada de los Bomberos y evitar, así, la propagación de las llamas, aunque no del humo, hasta el resto de dependencias de esta vivienda cercana al barrio de Loreto de Cádiz.

María tampoco quiere dejar pasar esta ocasión para agradecer la ayuda que les prestaron los vecinos de su planta que les abrieron todos sus puertas al primer grito de auxilio, a pesar de la hora, y que intentaron ayudar en la medida de lo posible.

Ahora toca apañar los daños. María García no tiene seguro hogar que le cubra los desperfectos pero con lo que sí cuenta es con muy buena gente alrededor. La noche de este martes la pasó en casa de su hermano y su hija mayor, junto a "Cosita", en casa de una amiga en el campo.