Un premio al periodista que todos respetan

Decir Augusto Delkáder es decir independencia. En el vídeo que Felipe González envió para felicitar a su gran amigo, el ex presidente le definió: “Un periodista comprometido con la verdad en la información y la libertad en la opinión”.

Así pudo entenderse que todo el arco político tuviera presencia en la entrega del galardón. De los socialistas, entre otros, estuvieron el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y el ex presidente de Diputación, Rafael Román, a los que Delkáder dio voz cuando eran semiclandestinos y él dirigía Diario de Cádiz. Además, Irene García, presidenta de la Diputación, el parlamentario andaluz Manuel Jiménez Barrios y José María Román, alcalde de Chiclana. Por el PP, acudieron la diputada por Cádiz María José García-Pelayo, el alcalde de Vejer, José Ortiz, Ignacio Romaní, número tres al Congreso, el parlamentario Bruno García y el portavoz municipal de Cádiz, Juancho Ortiz. Javier Cano, diputado de Ciudadanos, no faltó a la cita. Podemos tuvo como su máximo representante al propio alcalde, José María González Kichi, que acudió acompañado por su jefe de gabiente, José Vicente Barcia y los delegados Demetrio Quirós, Monte Mures y David Navarro. E incluso Vox quiso estar presente en el acto, a través del parlamentario andaluz por la provincia Manuel Gavira.

Pero siendo un periodista, quienes no podían faltar eran sus compañeros de oficio. La directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, su subdirector, Joaquín Estefanía, el director de eventos de Prisa, Antonio Hernández Rodicio, el histórico fotoperiodista Pablo Juliá y el responsable de la cadena SER en Andalucía, Antonio Yélamo, arroparon al que, a pesar de todos los años que lleva como ejecutivo, siempre será un compañero. También Javier Benítez, responsable de Canal Sur en Cádiz y Carmen Morillo, nueva directora de Onda Cádiz, y Lourdes Acosta, directora de Radio Cádiz. La cúpula directiva de Prisa se sumó igualmente con Manuel Mirat, consejero delegado, Daniel Gavela, director general de Prisa Radio y Jorge Rivera, director de comunicación. No quiso perdérselo el presidente de la Asociación Mundial de Editores de Periódicos, Fernando de Yarza, a su vez presidente de Henneo-Heraldo de Aragón.

Por supuesto, las principales fuerzas vivas de la ciudad, su ciudad, celebraron con él el que es, pese a su juventud, uno de los más apreciados premios en la provincia. Así, entre otros, estuvieron Manuel Estrella, presidente de la Audiencia provincial, Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz, el presidente de los empresarios , Javier Sánchez Rojas, el decano de los abogados, Pascual Valiente, el general y el coronel de la Guardia Civil, Alfonso Rodríguez y Jesús Núñez, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, el empresario José Manuel Pascual, y, entre otros, figuras del Carnaval, como Manuel Gálvez.

Hubo invitados con componente afectivo. El escritor Enrique García Máiquez acudió con su mujer, Leonor Blázquez, sobrina de Delkáder. José Ramón del Río fue abogado de Delkáder en su bautismo de fuego: su primera querella como periodista. Delkáder lo recordó en su discurso. O Ildefonso Marqués y Pepe Pozo, los únicos presentes que trabajaban en Diario de Cádiz cuando Delkáder era director. De la vieja guardia política, Antonio Morillo, ex alcalde de Vejer y diputado de UCD en las primeras Cortes democráticas de la Transición y José Bohórquez, en representación del sector agrario. Y José Luis Berrendero, director general de Unicaja, y Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja.