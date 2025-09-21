El PP pide instar al Gobierno a retirar la ley de condonación de deuda autonómica por los perjuicios que supone para Cádiz

El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz una iniciativa en la que pide instar al Gobierno de España a retirar el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

El PP apunta a que con esta ley, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros como consecuencia del acuerdo con "partidos separatistas", se condona deuda autonómica "que pasará a ser soportada por el conjunto de los españoles y, por tanto, por todos los gaditanos, al ser claramente contrario al principio de igualdad y al interés general".

Así, indica que esta ley nace del pacto de 2023 entre ERC y PSOE para investir a Pedro Sánchez, que incluía que el Estado asumiera el 20% de la deuda de la Generalitat con los mecanismos de liquidez estatales. “En la práctica, este trasvase de las deudas autonómicas a las arcas del Estado supone que todos tengamos que asumir por igual la deuda de las comunidades más endeudadas, cuando los gaditanos tenemos menos de la mitad de la deuda que tienen otros territorios, por lo que debemos repartirla mientras a Andalucía se le siguen debiendo 1.500 millones anuales”, señala.

Además, el PP también advierte de que “las comunidades no pueden usar ese dinero para más gasto social, únicamente para reducir endeudamiento, con lo que ello conlleva”, por lo que “realmente para Cádiz la quita sólo supone una merma en proyectos, obras e inversiones”.

“Los gaditanos no necesitamos parches, ni propaganda, ni tratos de favor de unos a otros, sino un sistema de financiación autonómico justo, estable y transparente, que garantice la suficiencia de los recursos para servicios esenciales y que premie la buena gestión, no que la penalice”, indican desde el Grupo Popular.

Es por ello que la iniciativa de los populares también pide convocar a los presidentes autonómicos para abordar un nuevo marco de financiación regional justo y estable para el conjunto de todos los españoles, independientemente de la comunidad en que residan, "sin privilegios ni discriminaciones territoriales".