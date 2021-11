“Las políticas de conciliación mejoran, pero no al ritmo que nos gustaría”

–El estudio ‘Infitiny Women’, conducido por la marca de productos infantiles Chicco plantea los principales retos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de quedarse embarazadas. ¿Ha cambiado el límite de edad que se marcaba antes la mujer para buscar un hijo?

–España es de los países con una edad de maternidad más tardía y se va retrasando aún muy poquito a poco, pero es verdad que un embarazo a partir de los 40 o 45 años sigue estando catalogado como embarazo de riesgo. También es cierto que los 50 años de hoy son los 35 de antes...

–¿Gracias a los avances médicos o porque realmente era ella misma la que se auto imponía ese límite?

–No soy médico, todo tiene que ver con que ha aumentado nuestras esperanza y la calidad de vida. Lo recomendable sería tener una tasa de maternidad algo más joven y, desde luego, no estar a la cola de Europa...

–¿Le ha sorprendido algún dato del estudio de manera especial?

–Lo único destacable en Andalucía versus el resto de comunidades autónomas o respecto a la media nacional es que las mujeres andaluzas le dan más peso a los motivos económicos a la hora de ser madres. También destacaría que cuando se le pregunta a la mujer andaluza que si renunciaría a la maternidad para desarrollarse empresarialmente, un 71,1% dice que no.

–¿Y varían muchos las posturas según la comunidad autónoma?

– Va también en función de las políticas sociales de que se desarrollen en cada una de ellas, pero, al final, los retos a los que se ven obligadas a enfrentarse son muy parecidos.

"Los padres intentamos darle lo mejor a nuestros hijos en función de la sociedad que nos toca vivir”

–¿A qué retos se enfrenta?

–La economía, el sentido de responsabilidad para toda la vida es uno de los retos que más influyen, miedos... El miedo al parto es algo que influye mucho a pesar de que saben que se ponen en manos de especialistas cada vez más profesionales, pero ese miedo al parto sigue existiendo... No saber educar a tus hijos o saber llevar adelante a tus hijos... No sé si todos estos miedos los tendrán las mujeres suecas y la conciliación con la pareja es mucho más equitativa. También es cierto que aquí cada vez está la cosa más equitativa y el hombre cada vez se implica más.

–¿Es una utopía hablar en Andalucía del reto de la conciliación familiar?

–El estudio refleja que cada vez se exige más conciliación en el tema de los horarios laborales entre padres y madres y si esto es así es porque todavía existe esa brecha entre padres y madres. Es un tema de sociedad. Tenemos que trabajar entre todos, entre empresas, ciudadanos, padres, madres, gobiernos autonómicos...

–Nada será fácil mientras tengáis que seguir eligiendo.

–Quiero tocar el piano porque me encanta y porque he hecho diez años de conservatorio pero luego, a la vez, tengo que estar cuidando de los críos. Lo peor es cuando te ves obligada a elegir entre tocar el piano o tener hijos. Al final, de momento, terminas por retrasar la maternidad o incluso renunciar a ella. Hay aún demasiados retos.

–¿No van demasiado lentas las conquistas?

–Las políticas de conciliación van muy poquito a poco. Mejoran, pero lo al ritmo que nos gustaría, y la mujer sigue siendo la que pide la baja por maternidad. A eso se suma que toma esa opción también porque está convencida de que su desarrollo profesional es menor, por lo que mejor se queda ella cuidando a los hijos.

–¿Y se mira también quién gana más dentro de la pareja a la hora de decidir?

–Sigue existiendo la brecha salarial entre el hombre y la mujer y sí, a la hora de que hay que elegir quién abandona el trabajo se suele elegir que siga adelante el que tenga el salario más alto, que suele ser el hombre. En nuestra sociedad, ser madre y mujer sigue estando penalizado.

–¿Intentamos sustituir el pasar menos tiempo con nuestros hijos con una sobreprotección intentando parecer superpadres?

–Antes, al tener más hijos, repartías un poco esos cuidados y protección entre varios. Ahora tenemos uno, o 1,2 como aparece en el estudio, al que le dedicas plenamente tus esfuerzos. Pero no olvidemos que los padres intentamos darle lo mejor a nuestros hijos en función de la sociedad que nos toca vivir, de los estímulos, de los riesgos a los que se enfrentan. Y no olvidemos que los hijos no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo.

–Hay quien lo soluciona con más Play o con más extraescolares...

–Tenemos unos horarios laborales que no van en consonancia con los del colegio. Y ese déficit hay que sustituirlo, a veces, por ejemplo con las clases extraescolares.

–Pero renunciar a la maternidad sigue siendo una opción...

– Hay que fomentar la libertad y si decides no ser madre, que se sepa que es también una opción igual de válida. Lo que no debemos olvidar es que ser madre no te debe hacer renunciar a todo lo demás y si no eres madres, pues también. Fenomenal. Es otra opción.