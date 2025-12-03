"Los policías locales actuaron de manera correcta con la mujer que daba de comer a las palomas", en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a través de un escrito a la información publicada por este periódico sobre la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional por la hermana y tutora legal de una mujer con una grave discapacidad intelectual del 69% que tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad en un centro hospitalario tras la intervención de dos agentes de la Policía Local cuando daba de comer en el centro histórico de Cádiz.

"En las semanas previas a la intervención se habían recibido reiteradas quejas del vecindario y del Hospital San Rafael debido a la suciedad, acumulación de excrementos y situación de insalubridad generadas por la alimentación continuada de palomas en la vía pública por parte de una vecina", explican desde el Consistorio.

"Los agentes se personaron en el lugar para informar a la vecina sobre la problemática existente y sobre la infracción administrativa que conlleva".

"Al identificarse los agentes como tales, la vecina procede a introducirse en su domicilio. En ningún momento se produjo forcejeo alguno, empujón ni trato inadecuado por parte de los agentes".

"De hecho, tras esto, salió al exterior la tutora legal, a quien los agentes explicaron con total claridad y respeto la situación generada por las quejas vecinales y la correspondiente infracción administrativa. Fue la tutora quien facilitó voluntariamente los datos identificativos de ambas, a efectos de documentar la actuación".

"Con posterioridad, la tutora acudió a la Jefatura de la Policía Local, donde se le volvió a informar de manera completa y detallada de la actuación realizada, así como del procedimiento administrativo derivado de la misma".

"En todo momento, la actuación policial se desarrolló con corrección, profesionalidad y sin faltas de respeto, ajustándose estrictamente a los protocolos y a la normativa vigente. No se produjo ningún incidente físico ni ningún comportamiento que pueda calificarse como desproporcionado o inadecuado".

La información fue elaborada por este periódico a partir de todos los documentos a los que tuvo acceso: denuncia ante la Policía Nacional, parte médico de atención hospitalaria, queja interpuesta ante el Ayuntamiento por la intervención de los agentes y contestación del servicio de Atención al Ciudadano de la Policía Local archivando la queja, además de la argumentación de la abogada de la persona denunciante, hermana y tutora legal de la mujer que sufrió el ataque de ansiedad.