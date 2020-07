Ciudadanos pide que se resuelva el conflicto laboral de la Policía Local

Las concejalas del grupo municipal de Ciudadanos, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo, han mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra la Policía Local tras la reunión que han mantenido con los representantes de los sindicatos UPLBA, SPLCA, CSIF y CCOO, en la que han recogido las distintas reivindicaciones de la plantilla. Entre las principales conclusiones que se pueden extraer de este encuentro, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha advertido que "el alcalde se niega al diálogo con los trabajadores de la Policía Local, siendo este la máxima autoridad de la ciudad y el principal responsable de una situación insostenible que se mantiene y se agrava con el tiempo". Ante esto, Valverde ha afirmado que"este equipo de gobierno solo intenta echar un pulso personal contra el cuerpo municipal al que culpa, ante la opinión pública, de las consecuencias que está padeciendo la ciudad por los problemas que se están produciendo en los diferentes servicios".

Otra de las cuestiones que la concejal ha puesto de manifiesto ha sido que "lo que ha sucedido con el personal de la Policía Local es tan solo la punta del iceberg del gravísimo problema que tiene con la plantilla del Ayuntamiento, que se va agravando a medida que el equipo de gobierno muestra su absoluta incapacidad para negociar y presentar la Relación de Puestos de Trabajo, de la que la Corporación adolece desde hace años". En este sentido, la portavoz de Ciudadanos ha recordado que en el año 2017 se encomendó una auditoría externa cuyas conclusiones hubieran servido como base para la negociación con los representantes de los trabajadores. "Tras el fracaso de la misma, se nos presentan los nuevos presupuestos de 2020 sin una propuesta de RPT. Desde la oposición ignoramos si la voluntad de equipo de gobierno va a ser la de encomendar una nueva auditoría", ha explicado Valverde.

Por ello la edil de la formación naranja ha aseverado que "comenzamos a sospechar que no se trata de mera desidia, sino de una voluntad consciente de dejar que la madeja se siga enredando y continuar así en el más absoluto oscurantismo". “Las demandas de los representantes sindicales de la Policía Local son el botón de muestra de esta falta de diligencia porque sus advertencias no son nuevas ni sus reivindicaciones son sorpresivas", ha expresado. Por esta razón, Valverde ha insistido en que "instamos tanto al alcalde como al concejal de Seguridad Ciudadana, David Navarro, y al concejal delegado de Personal, Demetrio Quirós, a que dejen a un lado sus diferencias internas e inicien una negociación honesta, con verdadera voluntad de diálogo y tal y como prometían durante sus campañas electorales".

Con todo, la portavoz de Ciudadanos ha remarcado que "este no es el momento de echar un pulso a la Policía Local por motivos emocionales o personales", ya que "se ve afectada la seguridad ciudadana en el peor momento posible" debido a que no se están cumpliendo "servicios de especial trascendencia como la vigilancia de los mercados o el control de la venta ambulante, además de la pérdida del equipo VIOGEN". A esto ha unido "como ejemplo de la gravedad de la situación que no se está cumpliendo el protocolo de playas, en el que el equipo de gobierno se comprometió a mantener ocho efectivos". Por todo ello, Valverde ha afeado que "el alcalde se muestra cada vez más ausente y más despreocupado de los trabajadores de su propia casa", por lo que ha finalizado diciendo que "no es momento de infantilismo, sino de madurez política en busca del bien común".