La poeta gaditana Mercedes Escolano gana el Premio Ciudad de Salamanca
'Sol y sombra, el poemario ganador, será publicado por la editorial Reino de Cordelia
Exposición 'Jardín salvaje'
Los jurados de los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela correspondientes a 2025 se han reunido para designar a los ganadores de esta edición. El escritor José Antonio López Nevot ha sido el vencedor del Premio de Novela con la obra Leonor y los Virreyes y la gaditana Mercedes Escolano López ha ganado del Premio de Poesía con el poemario Sol y sombra. El premio de poesía llega este año a su XXVIII edición y está dotado con 8.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Reino de Cordelia, según informa el Ayuntamiento de Salamanca.
El jurado ha estado presidido por Antonio Colinas y han formado parte Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido. En esta edición se han presentado 868 poemarios procedentes de 30países, entre los que destacan: España (517), Argentina (87), Colombia (58), México (34), Cuba (26), Chile (20), Perú (18), Venezuela (12) y Estados Unidos (10).
Mercedes Escolano es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz. Prosiguió estudios de Doctorado en la Universidad de Sevilla, y de Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa. De 1990 a 2024 ha impartido clases de Lengua y Literatura Castellana. Ha publicado los libros de poesía Las bacantes, Felina calma y oleaje, Estelas, Malos tiempos, No amarás, Islas, Habitación de hotel Placeres y mentiras y Jardín salvaje.
El Premio Ciudad de Salamanca de Novela, por su parte, se creó en 1998 y este año llega a su XXIX edición. El jurado de este premio está presidido por Luis Alberto de Cuenca y forman parte de él Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra. Este premio está dotado con 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.
La entrega de los premios y la publicación de las obras ganadoras tendrá lugar antes de que finalice el año 2025.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.