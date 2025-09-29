La poeta gaditana Mercedes Escolano gana el Premio Ciudad de Salamanca

Los jurados de los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela correspondientes a 2025 se han reunido para designar a los ganadores de esta edición. El escritor José Antonio López Nevot ha sido el vencedor del Premio de Novela con la obra Leonor y los Virreyes y la gaditana Mercedes Escolano López ha ganado del Premio de Poesía con el poemario Sol y sombra. El premio de poesía llega este año a su XXVIII edición y está dotado con 8.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Reino de Cordelia, según informa el Ayuntamiento de Salamanca.

El jurado ha estado presidido por Antonio Colinas y han formado parte Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido. En esta edición se han presentado 868 poemarios procedentes de 30países, entre los que destacan: España (517), Argentina (87), Colombia (58), México (34), Cuba (26), Chile (20), Perú (18), Venezuela (12) y Estados Unidos (10).

Mercedes Escolano es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz. Prosiguió estudios de Doctorado en la Universidad de Sevilla, y de Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa. De 1990 a 2024 ha impartido clases de Lengua y Literatura Castellana. Ha publicado los libros de poesía Las bacantes, Felina calma y oleaje, Estelas, Malos tiempos, No amarás, Islas, Habitación de hotel Placeres y mentiras y Jardín salvaje.

El Premio Ciudad de Salamanca de Novela, por su parte, se creó en 1998 y este año llega a su XXIX edición. El jurado de este premio está presidido por Luis Alberto de Cuenca y forman parte de él Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra. Este premio está dotado con 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.

La entrega de los premios y la publicación de las obras ganadoras tendrá lugar antes de que finalice el año 2025.