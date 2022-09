Más de un centenar de plazas de personal laboral sin cubrir en los centros educativos de Cádiz

El curso escolar ha comenzado con una falta de personal laboral "de más de un 11%" en las escuelas infantiles, colegios e institutos de la provincia de Cádiz. Así, al menos, lo ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras que cuantifica un total de 111 plazas sin cubrir en diferentes categorías como ordenanzas, monitores escolares y personal de limpieza y alojamiento, entre otras.

"¿Quién va a realizar en estos centros las tareas de atender al alumnado con necesidades educativas especiales, o de educación infantil, mantener la limpieza de los centros, los comedores escolares, las taras auxiliares de apoyo de ordenanzas, o atender a las familias, entre otras?", se pregunta Sebastián Alcón, secretario general de CCOO Enseñanza de Cádiz, ante las 26 vacantes de ordenanzas, 16 de monitores y 23 de personal de limpieza en los centros educativos gaditanos.

Y es que, recuerdan desde el sindicato, este déficit de plazas de personal laboral lleva a los centros educativos, y a sus equipos directivos, "a tener dificultades para poder desarrollar las tareas esenciales que suponen estos puestos de trabajo que les faltan".

"No se trata de crear nuevos puestos, ni acometer nuevos gastos, sino que simplemente se trata de crear empleos contratando a quienes forman parte de las bolsas de trabajo o listas de espera para ocupar estas vacantes, porque no suponen un gasto ya que son plazas que están presupuestadas", prosigue Alcón que asegura que el Gobierno de la Junta de Andalucía "dice no a cubrir esas vacantes y recurre a la privatización y a la precarización de las condiciones de trabajo en la escuela pública".

"Echa mano de contratar con empresas externas el servicio de limpieza, a pesar de tenerlo presupuestado para realizarlo con personal propio. Y a la vez, a mover a personal de unos centros a otros, o a compartir centros, para tapar los agujeros que se abren en los colegios, institutos, escuelas y centros de enseñanzas de régimen especial. La Junta ha optado por cubrir más necesidades con menos personal, sobrecargar el trabajo y poner los centros al límite para, en última instancia, conseguir la privatización de los servicios", denuncia.

A estas críticas se une el responsable de la Secretaría del personal Laboral de CC OO Enseñanza en Cádiz, Fran Carrascal, poniendo de manifiesto que "esta forma de actuar aumenta el trasvase de fondos públicos hacia las empresas que actúan en la Enseñanza Pública en detrimento del empleo público, que sufre su destrucción frente al procedente de la privatización y, en consecuencia, se produce una precarización de las condiciones laborales".

"La no cobertura de las plazas del personal laboral es otro ataque más del nuevo gobierno del PP en Andalucía hacia el desmantelamiento de la Escuela Pública en beneficio de las empresas privadas. Actuando contra sus servicios propios afianza su dependencia de las empresas con las que contrata estos servicios. Las medidas en la escolarización, la menor oferta en la Formación Profesional pública y la mayor oferta privada en la Educación Infantil, hacen el resto para que la privatización de la Educación Pública se vaya afianzando", valora Carrascal.