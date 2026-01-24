La Plaza de España necesita un repasito

En septiembre de 2022, el gobierno de José María González, ‘Kichi’, inauguró la nueva Plaza de España. Se trató de la mayor remodelación que se llevaba a cabo en esta zona en 110 años y la que cambiaría buena parte de su fisonomía con la peatonalización de su entorno.

En estos más de tres años, la plaza se ha convertido en un enclave más amable, escenario de algunos importantes eventos y, en la mayoría de los casos, zona de paso con poca afluencia de público, más allá de las familias y los niños de los colegios cercanos.

No obstante, cuenta con uno de los monumentos más importantes de la ciudad y que recuerda la relevancia que un día tuvo en la Historia. Pero este punto de encuentro, habitual de guías turísticos y visitantes, no muestra su mejor cara.

Aunque a primera vista no se observan desperfectos, sí llama la atención el verdín y sobre todo el ennegrecimiento y la suciedad de algunas estatuas, de las gradas y del suelo.

Una imagen que desluce el monumento, que también exhibe unas figuras a caballo a las que le falta pintura y aparecen de color verde.

Pero no es el único espacio de esta plaza que necesita un repaso. En el parque infantil, mínimo y escaso, apenas queda nada como el primer día. Las pocas instalaciones que tienen los pequeños para subirse y jugar, están rotas o les faltan piezas, barras o asideros, por lo que no aportan ninguna función.

En este parque, y en otras partes de la plaza como farolas, en las mesas merendero y, la más visible, en una de las escaleras de acceso a las Murallas de San Carlos, aparecen pintadas y grafitis de distinto tamaño que afean el entorno.

Otra de las deficiencias de la zona, desde hace años, son los charcos que se forman, sobre todo, en el camino más cercano a las paradas de autobuses, donde se acumula el agua y el barro durante días sin apenas dejar espacio para el paso de los transeuntes.

Y aunque el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Cádiz anunció la puesta en marcha de las 31 fuentes ornamentales de la ciudad, lo cierto es que las dos que están ubicadas en la Plaza de España, cada uno en un extremo, llevan sin funcionar desde la inauguración que tuvo lugar en septiembre de 2022.

En definitiva, una imagen algo deteriorada, dejada, que se completa con la presencia de vecinos que llevan a sus perros sin correa y que, en algunos casos, hacen sus necesidades en los jardines del entorno.