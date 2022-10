La plataforma Playas Dog Friendly pide un decreto provisional para bajar los perros a la arena

La plataforma gaditana Playas Dog Friendly ha emitido un comunicado en el que lamenta que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz no haya llevado a Pleno del mes de octubre, celebrado el pasado viernes, la nueva ordenanza de playas de cuya aprobación depende que en determinadas épocas del año los perros puedan estar en las playas de la capital. La plataforma esperaba que la ordenanza se aprobara este mes después de que fuentes del Ayuntamiento así lo aseguraron este periódico en una noticia publicada a principios de octubre. Mientras que no se apruebe la ordenanza, este grupo pide al Ayuntamiento un decreto provisional que permita que las mascotas puedan estar en playa en los próximos meses.

"Como ciudadanos podemos entender que el informe técnico no esté listo todavía, pero lo que no entendemos es la falta de transparencia. ¿Tanto cuesta explicar el motivo? ¿Tanto cuesta hablar claro y comprometerse con la ciudadanía? Porque lo que nos tememos es que simplemente están dando largas al asunto; no les interesa, les da absolutamente igual aprobar la ordenanza ahora o dentro de cinco meses; esa es la realidad. Porque si hay voluntad, las cosas se hacen".

Cabe recordar que las fuentes municipales señalaron entonces, a preguntas de este periódico, que se estaba redactando el informe técnico para recoger "muchas de las alegaciones" realizadas al texto durante su periodo de exposición pública y que se pensaban incorporar a la norma final.

Por eso, la plataforma gaditana solicita que de manera provisional, y de forma independiente a la tramitación de la ordenanza, se permita el acceso de los perros a las playas de la capital gaditana: "Si la falta de algún informe sobre alguna cuestión técnica que desconocemos, porque no indican de qué se trata, es lo que impide la aprobación definitiva, siempre se puede elaborar un Decreto de la Alcaldía, como se ha hecho por ejemplo en Chiclana, en el que se pueden regular ciertos aspectos; esto es, indicar que de manera provisional, y mientras no se lleve a cabo la aprobación de la ordenanza, se permite la estancia de animales domésticos en el periodo indicado en la misma, al igual que puede hacerlo con las bicicletas y demás aspectos de la ordenanza que puedan tener vigencia por no estar vinculados a un informe técnico (insistimos en que desconocemos los términos de dicho informe). De este modo nos evitaríamos pasarnos otro invierno más con la prohibición de pisar la playa con nuestros perros a pesar de llenárseles la boca hace unos meses con la promesa de permitirlo".