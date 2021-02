Juancho Ortiz ha recordado también que en junio se convocaron las ayudas de emergencia Covid para autónomos, comercios y hosteleros “y aún no se ha entregado un solo euro. Se pusieron un plazo en octubre, lo incumplieron, se lo volvieron a poner para el 31 de enero, y lo vuelven a incumplir. ¿Cómo se puede estar todo el día exigiendo y no hacer absolutamente nada bien? Hay un acuerdo plenario para doblar la cantidad de esas ayudas, que fueron 200 mil euros, lo que a todas luces es insuficiente. Tampoco lo cumplen, y por supuesto no ponen en marcha ni una de las decenas de medidas aprobadas en pleno para reactivar el sector”.

Escurriendo el bulto y quitar aparcamientos

Juancho Ortiz concluyó señalando que “el margen de actuación para un ayuntamiento es amplísimo, y ahí tienen una batería de propuestas para poner en marcha -sin que en ellas hablemos de campañas de promoción de las compras o incentivos a los visitantes, a los que se está mandando el mensaje contrario para cuando abran la movilidad, que a Cádiz es muy complicado venir porque están quitando todo el aparcamiento para visitantes. Lo que no es entendible que tengamos un alcalde nada más que para quejarse y decir que todo va muy mal. Y si quieren un Plan de Rescate que no escurran el bulto y mire a Madrid, porque la Junta lleva meses aprobando ayudas a autónomos de todo tipo. Si él ya no se habla con Iglesias y Garzón que se quite de en medio y vaya alguno de los concejales y que se lo pidan a Unidas Podemos que está en el Gobierno, ¿o es que todos los concejales se han ido de la formación?”