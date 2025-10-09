El pintor Antonio Asensio, Sensi, reinterpreta Cádiz con su mirada contemporánea en su nueva exposición

Omorfia Art Gallery inaugura este próximo viernes, 10 de octubre, a las 21.00 horas la exposición En ocho horas, del artista Antonio Asensio Rocha, conocido artísticamente como Sensi. La muestra podrá visitarse hasta el 18 de noviembre de 2025, ofreciendo una mirada contemporánea, irónica y vibrante sobre la ciudad de Cádiz.

El punto de partida de la exposición es una idea tan simple como elocuente: ocho horas, el tiempo que un crucerista pasa en la ciudad. Ese margen mínimo sirve a Sensi para construir un relato pictórico sobre la fugacidad, la mirada turística y la identidad urbana.

Lejos del cliché de postal, sus obras transforman los escenarios reconocibles (el Teatro Falla, la Catedral, el Campo del Sur...) en superficies maleables y expresivas, donde lo local y lo global se cruzan y se reconfiguran.

En su lenguaje, Sensi combina los códigos del grafiti, el expresionismo y la energía de la calle. Su pintura absorbe el pulso urbano y lo devuelve en forma de gesto, trazo y color saturado. Cádiz aparece así como performance urbana, como un lugar que se observa, se consume y, al mismo tiempo, se reinventa en cada mirada.

Un expresionismo urbano estético

Licenciado en Bellas Artes y máster en Arte Contemporáneo, Antonio Asensio desarrolla lo que él mismo denomina un expresionismo urbano estético: un territorio híbrido donde conviven la fuerza gestual, el cromatismo intenso y la ironía del arte callejero. Su obra dialoga con el impresionismo, el fauvismo y el grafiti, reinterpretando el paisaje desde la vitalidad y la crítica social. En sus cuadros, la ciudad no se representa: se firma, como si cada rincón fuera un tag pictórico.

Además de su trayectoria artística, Sensi ha colaborado en proyectos de investigación con la Universidad de Sevilla y la Fundación Altadis, y ha participado en congresos internacionales sobre arte urbano e institucionalización del grafiti. Actualmente dirige Clastia Studio, desde donde impulsa proyectos pictóricos y multidisciplinares.

Omorfia Art Gallery, en la calle San Pedro de Cádiz, es un espacio independiente dedicado a la promoción del arte contemporáneo y la cultura visual en Cádiz. Desde su fundación, ha presentado exposiciones que exploran la relación entre arte, identidad y territorio, fomentando el diálogo entre artistas locales y nacionales.