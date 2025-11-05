Las personas supervivientes por suicidio de un ser querido, protagonistas de un encuentro en Cádiz

La Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido (Ubuntu), que preside al gaditana María Jesús de León, ha organizado para el 15 de noviembre en Cádiz el V Encuentro Formativo y Convivencial 'Regresando juntas a la vida', coincidiendo con el día mundial dedicado a estas personas y dirigido a las asociaciones para la prevención y posvención del suicidio.

El encuentro dará comienzo en el Espacio ECCO de la capital gaditana a las 8.30 horas. Tras la recogida de documentación y credenciales se presentará el encuentro y a las 9.30 está prevista la mesa redonda '¿Qué necesitamos las personas supervivientes tras la pérdida de un ser querido por suicidio?', moderada por la periodista superviviente Raquel Paiz.

A las 11.00 se presentará el documental '8 cimas: un camino de ascenso a la esperanza y la vida', que es un proyecto de Ubuntu en colaboración con el grupo de jóvenes de este colectivo para la subida de los picos más altos de cada provincia andaluza.

La periodista de El Mundo Yaiza Perera, galardonada con varios premios relacionados con el periodismo responsable en la información del suicidio, ofrecerá la ponencia 'Once vidas' a las 11.30. Una hora después se desarrollará el taller práctico 'Un viaje interior hacia la vida: ordenando el sistema familiar', con Antonio Sánchez Román, orientador educativo y especialista en Educación Emocional.

El cierre del encuentro se producirá a las 14.00 y tras una comida, por la tarde, a las 17.30, se llevará a cabo una visita y entrega de ramo de flores al Árbol del Amor dedicado a "nuestros seres de luz" en la plaza de España. Igualmente, a las 18.30 en la Casa de la Juventud se celebrará una sesión de musicoterapia con el coro Pop-Up, dirigido por Jill Hali.

La información e inscripción para este encuentro puede solicitarse en ubuntu.asociacionandaluza@gmail.com.