"Esta película sólo se podía rodar en Cádiz"

Acostumbrada en los últimos años Cádiz a servir de plató de cine pero disfrazada de otra ciudad -como La Habana con James Bond, Marsella con Blake Lively y Pamplona con el rocambolesco encierro de Tom Cruise y Cameron Diaz-, la capital acoge ahora un nuevo rodaje pero esta vez sin conservantes ni colorantes. Un rodaje en el que Cádiz, albricias, hará de Cádiz, y su imagen se proyectará como tal en la gran pantalla. "Esta película sólo se podría rodar en Cádiz", dijeron ayer sus responsables. La película es Antes de la quema, el nuevo proyecto del director madrileño Fernando Colomo que se ha empezado a rodar esta semana en la ciudad, tras hacerlo en Madrid, y que sus protagonistas definen como una "narcochirigota". No en vano, relata la historia de un autor de carnaval que se ve envuelto en el intento de robo en un depósito de droga decomisada por la policía. El rodaje se prolongará en la capital gaditana, con algunos saltos a Barbate, hasta primeros de octubre.

Con el director Fernando Colomo a la cabeza, apenas unas horas antes de comenzar el rodaje de varias escenas en el Gran Teatro Falla, atendieron ayer a la prensa tres de los protagonistas de la película, los actores Salva Reina, Manuela Velasco y Maggie Civantos; el guionista, Javi Jáuregui; la productora, Beatriz de la Gándara, y el coproductor andaluz, Álvaro Begines. Todos insistieron en que la película será un buen escaparate para Cádiz y destacaron el esencial papel jugado por algunos autores de carnaval que han trabajado con el guión y que han dado el visto bueno a ideas, letras y coplas que no faltarán en una película que, si los plazos se cumplen, podrá verse en los cines dentro de aproximadamente un año y que, esa es la primera intención, será estrenada de alguna forma especial en Cádiz.

Salva Reina, Manuela Velasco y Maggie Civantos protagonizan esta 'narcochirigota'

El guion de Antes de la quema fue descubierto por la productora Beatriz de la Gándara, a quien le pareció "un diamante en bruto" que puso en manos de Fernando Colomo. El texto original de Javi Jáuregui, pues, gustó y del intenso trabajo con el equipo de la película, y tras varias versiones, surgió el guion definitivo que Jáuregui había alumbrado desde un hecho real: el robo de grandes cantidades de droga decomisada a los narcos y que se almacenaba, evidentemente de manera poco eficiente, en los depósitos policiales de la calle Granja San Ildefonso. Robos similares se produjeron en otras provincias andaluzas y al guionista malagueño se le ocurrió ligar aquel hecho real con la ficción de que fuera un autor carnavalesco quien se viera involucrado, de forma involuntaria, en un asalto de estas características. "Un thriller con toque de comedia", resume el guionista la película.

Es por tanto una historia que "sólo puede suceder aquí, en Cádiz", explicó Jáuregui a los medios, y lejos de que la cinta pueda ligar de manera negativa a la ciudad con el mundo de la droga, Fernando Colomo aclaró que la película es "una carta de amor a Cádiz". En este aspecto abundaron los actores Salva Reina y Manuela Velasco: "Se ensalza a Cádiz, Cádiz se deja estupendamente".

El rodaje comenzó el lunes, con algunas tomas de exteriores en las inmediaciones de Santa María del Mar, y continuará en la ciudad hasta los primeros días del próximo mes de octubre. Ayer, se rodó en el Gran Teatro Falla, escenas en las que participaron un buen número de figurantes, y en los próximos días el equipo trabajará en calles de la Caleta, la Viña y el Pópulo, entre otros barrios. En Barbate se rodará en interiores pero también en algunas de las carreteras de aquella zona.

Los responsables de la cinta no creen que la impronta gaditana que sin duda tendrá la película la convierta en un producto demasiado local y tópico, algo difícil de entender: "No hay riesgos de localismos porque partimos de una premisa muy básica en el humor, la de partir de un pez que se encuentra fuera del agua. El humor no necesita de lo local para salir".

Pero el hilo conductor de la historia es Cádiz y en este punto los responsables de Antes de la quema explican que una de sus intenciones es que la ciudad sea sede del estreno de la cinta. Lo corroboró Álvaro Begines, coproductor andaluz del filme, quien ratificó que "sería lógico" la puesta de largo de la película en Cádiz y que desde aquí debería salir "el boca a boca" que impulse a esta película que a finales del próximo año puede estar en las pantallas españolas.