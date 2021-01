¿Qué está pasando con las obras en Cádiz?

La ciudad y los grandes proyectos no terminan de llevarse bien; es casi obligado que toda gran actuación que se plantee termine sin salir adelante, quede olvidada en el tiempo, sufra un cambio de opinión seguido de otro y de un tercero y un cuarto, o se paralice eternamente. Demasiado acostumbrados están propios y extraños a esta situación que se repite con demasiada frecuencia; ahí está Valcárcel soñando ahora con Europa, o el Castillo de San Sebastián que nadie quiere asumir, o Náutica, por citar tres ejemplos con apenas unos metros de diferencia entre sí. No obstante, lo llamativo es que este problema empiece a extenderse a las obras menores, a las actuaciones de Mantenimiento Urbano; a intervenciones que se hicieron hace poco tiempo y que presentan a día de hoy un aspecto desolador, cuando no han protagonizado preocupantes sobresaltos.

Hace unos días se abría en el Campo del Sur un socavón que –a priori– ha sido ya reparado por el Ayuntamiento. El hundimiento se localizaba en la calzada, en el tramo que comprende desde Sagasta a Lubet, encima del aparcamiento subterráneo. Llama la atención que se trata de un suelo que cuenta con poco más de un año de vida desde su última intervención. Fue en agosto de 2019 cuando el Ayuntamiento anunciaba el fin de las obras, que permitían solucionar una actuación anterior, del año 2012, que el concejal de Mantenimiento Urbano calificaba de “chapucera”. Apenas 16 meses después, esta nueva obra en el Campo del Sur (que costó 414.901,60 euros, en el tramo entre Sagasta y Osorio) originaba un hundimiento que ha obligado a cortar y a desviar el tráfico desde hace unos días.

De obras están también en la plaza de España, en la confluencia con la calle Colombia. Esta es una actuación que vino de la mano del Bicentenario, y que con excesivas prisas de última hora se terminó para la Cumbre de Jefes de Estado, conectando el monumento de la Constitución con una de las antorchas de la Libertad, en la plaza de la Hispanidad. El problema más significativo se ha localizado en el paso de peatones que cruza la calzada de la Plaza de España, que presentaba hundimientos que iban a más y que han motivado el desvío del tráfico y el inicio de unos trabajos de reparación. Algo igualmente llamativo teniendo en cuenta la inminente reurbanización de toda la plaza para ejecutar el proyecto de peatonalización que respalda la Junta de Andalucía y que el pasado viernes era aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Remodelar la calle Colombia costó en su día 350.000 euros.

De la mano del Bicentenario llegó también la reurbanización de la plaza de San Juan de Dios, que tal y como mostraba este periódico el lunes presenta un aspecto desolador y preocupante para una inversión (de 1,7 millones de euros) que ni siquiera ha cumplido una década y en una de las plazas principales de la ciudad. Alcorques levantados, losas insuficientemente asentadas en el suelo, los característicos chinos que se han ido perdiendo, grietas, roturas... son hoy el espejo de una de las actuaciones que pretendían convertir San Juan de Dios en la carta de presentación del casco histórico.

Son tres ejemplos de obras que se han acometido en la ciudad en los últimos años y cuyo resultado deja mucho que desear, necesitando de nuevas intervenciones para reparar una mala ejecución o un peor mantenimiento de aquello que se ejecutó en su día.