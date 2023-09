El 79% del parque de pisos de Cádiz no está preparado para el envejecimiento de sus vecinos

Buena parte de los problemas del envejecimiento de la población, desde la soledad hasta la movilidad y el coste de la vida, están estrechamente relacionados con el estado de la vivienda en la que se reside.

El parque inmobiliario en el conjunto del país apenas se ha preparado para reducir el coste del consumo energético o para mejorar su accesibilidad, que tanto incide en este colectivo. Cádiz no se ve libre de esta situación negativa, especialmente grave en el casco antiguo.

Por si fuera poco, la ciudad es la tercera capital del país, tras Madrid y Barcelona, con un parque de vivienda con más años a sus espaldas, pues el 22,6% del mismo data de antes de 1900.

El INE, en su estudio sobre el Censo de Población y Viviendas, dedica un apartado que analiza el número de “viviendas principales adaptadas a las necesidades propias del envejecimiento de las personas”. Es decir, los pisos a los que se puede acceder sin dificultades y con su interior en condiciones de habitabilidad para este colectivo.

Si tenemos en cuenta la edad del parque de viviendas en Cádiz y la elevada densidad de población de su casco antiguo, en detrimento de un menor número de pisos construidos en las últimas décadas, habría que suponer que esta estadística sería muy negativa para la capital. Sin embargo, la ciudad sale mejor parada que la mayor parte de las grandes localidades de la provincia, aquellas que superan los 50.000 habitantes.

En todo caso, este dato no puede ocultar cifras negativas en cuanto a la adaptación de estas viviendas.Así, según el INE, el 79,5% del parque de la ciudad no está adaptado para el envejecimiento de sus residentes. Se cuantifican 43.735 viviendas principales (no se cuentan las secundarias), de las que 34.789 no están adaptadas mientras que 8.946 sí lo están.

Será sin duda notable la incidencia de falta de ascensores, especialmente en intramuros, lo que provoca que haya un elevado número de personas mayores con dificultades para salir a la calle. Este problema se da también en puntos de extramuros, como en bloques de La Paz o en los más antiguos del Cerro del Moro, carentes de este equipamiento.

Con todo, en peor situación están, atendiendo a las estadísticas, ciudades como Chiclana, con el 80% de sus viviendas no adaptadas; San Fernando, que llega al 83,8%; La Línea, con el 84.5% y Sanlúcar, con el 84,9%.

Algo mejor que la capital, pero con porcentajes negativos también muy altos, están Algeciras, con el 76,2%; El Puerto de Santa María, con el 77% y Jerez, que llega al 78,3%.

En el conjunto de la provincia hay 189.330 viviendas con problemas de adaptación de cara a residentes mayores, de un total de 478.804.

La rehabilitación del Casco iniciada en 1999 y que afectó a 11.000 viviendas, sin duda ha permitido a la capital mejorar sus resultados, a pesar de la antigüedad de su parque inmobiliario. Con todo, aún hoy se anuncia la instalación de ascensor en inmuebles de intramuros reformados en las últimas dos décadas.