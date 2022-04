El pan será más soso a partir de hoy en las panaderías de Cádiz

Si a partir de este viernes nota que el pan está más soso de lo habitual, no se queje ante su panadero de confianza porque no tiene culpa. Los fabricantes de este alimento tan básico, diario y fundamental en nuestra dieta sólo cumplen una orden que el Gobierno de España aprobó en abril de 2019 y no ha sido hasta ahora, después de varias prórrogas y períodos de adaptación cuando se ha puesto en funcionamiento.

El motivo que esgrimen la autoridades sanitarias para que nos tengamos que acostumbrar, no sólo en Cádiz sino en toda la geografía nacional a pegar los "sopones" y hacer los "barquillos" en la salas de nuestras comidas, a que el pan sea algo más insípido no es otro que "facilitar a los consumidores panes más saludables".

La norma de calidad del pan se aprobó en abril de 2019 (Real Decreto 308/2019, BOE de 11 de mayo) y entró en vigor el 1 de julio de 2019, pero la medida específica sobre los contenidos de sal se pospuso hasta este año con la finalidad de que los fabricantes pudieran adaptar sus procesos de producción a la reducción de este ingrediente.

La norma establece que el contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, debe ser de 13,1 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan, si se analiza mediante determinación de cloruros. O bien de 16,6 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,66 g de sodio por 100 g de pan, si se analiza mediante determinación de sodio total.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sal entre 2 y 5 gramos al día. En España, señalan los profesionales de la salud, se consumen de media 9 gramos, los que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los expertos aseguran que con el nuevo límite se reducirá aproximadamente el 20% de la sal oculta en nuestro día a día.