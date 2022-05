Expertos de 20 países buscan mejorar la seguridad en la mar desde Cádiz

Vigilar la mar no es tarea sencilla. "Si lo comparamos en el territorio terrestre, tiene una serie de características que lo hace diferente y que hace que conocer lo que ocurre no sea fácil, como su amplitud o el derecho marítimo, que asigna una parte limitada a las llamadas agua territoriales pero existe una zona muy amplia donde no se pueden aplicar de forma total estos marcos normativos", explicaba el capitán de navío Carlos Posada Nova, jefe de la estado mayor de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, que encabeza la delegación de España en el Foro de Guardacostas de Atlántico Norte, en el que están 20 países.

Más de un centenar de expertos en seguridad marítima de estos países se reúnen estos días en Cádiz, con el objetivo principal "de incrementar y facilitar la cooperación en resolver los problemas comunes que pueden surgir en la mar" y que van desde el tráfico ilegal de personas, el narcotráfico, la respuesta ante accidentes medioambientales, las tareas de salvamento o el control del tráfico marítimo. "El Estrecho de Gibraltar por ejemplo es una zona clave, un punto estratégico en el mundo en el ámbito marítimo donde los riesgos de los que hemos hablado antes tienen muchas posibilidades de ocurrir", apuntaba el capitán de navío.

Por eso, elegir Cádiz como lugar para este encuentro no es casualidad. "Además de su historia con el mar, en Cádiz tienen bases y medios importantes muchos de los organismos que son parte de la respuesta del estado para la seguridad marítima", señalaba. Así en el foro también participan representantes de la Guardia Civil, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), así como la Secretaria General de Pesca (SEGEPESCA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA).

Durante estas jornadas se desarrollarán distintos grupos de trabajo-siete- y además conocerán de cerca, en el puerto de Cádiz, buques de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Salvamento que se dedican a estas labores de seguridad marítima así como parte de las instalaciones del SIVE, donde el Gobierno va a invertir 30 millones para su renovación con nuevas estaciones como la del Puente de la Constitución. También Navantia mostrará las capacidades de sus vehículos no tripulados de superficie.

Avances tecnológicos y ciberseguridad

Y es que centrarse en los nuevos sistemas y avances tecnológicos para enfrentarse a todos estos riesgos de seguridad en el mar e introducir los temas de ciberseguridad son algunos de los objetivos puestos por España en la presidencia de este foro, que nació en 2007 y que cada año se rota entre los países. "El futuro de la vigilancia marítima es lo que hemos intentado poner sobre la mesa. Que antes alguien se metiera en un sistema de propulsión de un buque antes eran cosas de películas", ponía de ejemplo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima.

España tiene una estrategia marcada de seguridad marítima elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional y planes de actuación para los riesgos considerados más importantes y que pasan los tráficos ilícitos, la protección medioambiental, el control del tráfico marítimo o, también, "mantener la protección del importante patrimonio arqueológico submarino con el que cuenta".

Estos días precisamente, la Armada lidera un ejercicio donde se entrena hasta en 13 escenarios diferentes que podrían ocurrir relacionados con la seguridad marítima, y donde también participan otros organismos implicados y que actuarían en esta materia. Así simularán la colisión entre dos embarcaciones, la aparición de munición sin explotar, un buque con casos de ébola que necesitan evacuación, un incendio en un buque, o otro sospechoso de llevar droga o una amenaza terrorista.