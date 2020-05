Este sábado finaliza el plazo para el pago voluntario del Impuesto de Circulación

Este sábado, día 30 de mayo, finaliza el plazo para el pago voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), popularmente conocido como Impuesto de Circulación. No obstante, al no ser día laborable, el lunes día 1 de junio también podrá realizarse el pago sin recargo alguno, según se refleja en la carta de pago correspondiente a cada vehículo.

Este plazo, que en un principio estaba fijado para el pasado 15 de abril, fue ampliado por el Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus. Todos aquellos abonos que se efectúen desde el martes 2 de junio irán acompañados del correspondiente recargo.

A pesar de la ampliación del plazo de pago voluntario, son muchos los gaditanos que aún no han podido cumplimentar el trámite al no disponer del recibo físico ni tener domiciliados los mismos, ya que este ha sido el primer año en el que el Ayuntamiento de Cádiz no ha enviado una comunicación postal a los titulares de vehículos para recordar la obligación de abono de este impuesto.

Esta ausencia de notificación, algo que venía funcionando sin problemas desde la etapa del anterior equipo de gobierno, también afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles.

A día de hoy, las dos únicas formas de proceder al pago del Impuesto de Circulación para aquellos que no tengan los recibos domiciliados es recurriendo a la vía digital a través de la página web del contribuyente del Ayuntamiento de Cádiz o bien acudiendo a las dependencias de la Tesorería municipal del propio Consistorio.

En el caso de recurrir a internet, tenemos dos opciones para solicitar el recibo físico. Por un lado, enviando un correo electrónico a ‘recaudacion.tesoreria@cadiz.es’ donde se indique nombre, DNI y, a ser posible, matrícula del vehículo en cuestión. Si es durante la jornada laboral, en apenas media hora recibiremos la correspondiente respuesta con el archivo adjunto del recibo.

La segunda opción es a través del portal del contribuyente del Ayuntamiento de Cádiz. En este caso deberemos irnos hasta la pestaña de ‘Gestión Tributaria y Recaudación’ donde tendremos ya varias posibilidades, desde pagar online hasta solicitar el recibo.

Si lo que pretendemos es pedir un duplicado del recibo que habitualmente llegaba a casa, bastará con pulsar sobre ‘Recibos en periodo voluntario’. Ahí, rellenaremos el DNI del titular y el importe pagado el año anterior por ese mismo concepto. Nos saldrán todos los vehículos a nuestro nombre y unos enlaces donde descargar los recibos en formato PDF. Con ese documento podremos pagarlo por ventanilla en las entidades que se indican, por cajeros o incluso en nuestro banco con cargo a nuestra cuenta corriente.

En cambio, si optamos por el pago online, podremos hacerlo de dos formas, con o sin certificado digital, existiendo la posibilidad de abonarlo con tarjeta de crédito como si de una compra online se tratara.