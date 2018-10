"No se pagarán más impuestos pero tampoco recaudar menos"

El alcalde José María González marcó ayer el territorio ante las peticiones del PSOE para tratar de modificar las ordenanzas fiscales. En este sentido, el regidor señaló que "no vamos a permitir que se utilicen las ordenanzas fiscales para subir los impuestos a los vecinos".

No obstante, el alcalde asegura sentirse dispuestos a sentarse a hablar de estas ordenanzas "siempre que no se utilicen como trampa política". González advirtió que "se ha acabado con el uso partidista de los gaditanos. Nuestra manera de hacer tiene que servir para mejorar la vida de los gaditanos y no para utilizarlo como combustible político".

El alcalde dejó muy claro que una ciudad como la de Cádiz "donde las deficiencias económicas son una lacra, no se puede permitir pagar más impuestos ni cobrar menos".

Por ello, insiste en que si a alguien se le ocurre plantear una bajada del montante total de lo recaudado "tendrá que señalar de dónde se va a tener que recortar". José María González pone como líneas rojas intocables los servicios sociales, la vivienda, el empleo, la limpieza y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la ciudad.

El alcalde recordó que "con mucho esfuerzo y racionalidad estamos logrando remontar la situación económica que nos dejó el partido de la ruina, que no es otro que el Partido Popular".

Al PSOE también le lanzó un dardo y es que "sería de esperar que la política de marketing y cartón piedra de los socialistas comenzara realmente a sentir el dolor de la ciudad que ha sido golpeada durante décadas por el abandono y que, sin embargo, se niega a perder sus derechos".

La reacción del alcalde se ha producido ante un comunicado del PSOE en el que su portavoz Fran González decía que la mejora y la actualización de las tasas fiscales no puede esperar más.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz va a ser uno de los municipios que se van a ver afectados por la subida del valor catastral, tal y como informó hace una semana el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la intención del equipo de gobierno es aplicar lo que se viene haciendo desde hace unos años y es enjugar el coeficiente que se incrementa en el valor castaral bajando el coeficiente local para que el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no se vea alterado.

El PSOE reclamaba en su comunicado al equipo de gobierno que se sienten con ellos para llegar a un acuerdo "sobre este asunto que beneficie a la ciudad". Así, recordaba que la última que lo hicieron fue en la comisión de seguimiento del presupuesto que tuvo lugar la pasada semana. Los socialistas lo que quieren es que se produzca un debate en profundidad sobre todas las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento.