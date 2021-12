La organización de la San Silvestre de Cádiz lamenta que el Ayuntamiento quiera cobrarle las tasas del dispositivo de la Policía Local

La V Carrera San Silvestre de la capital gaditana tiene prevista su salida para la seis de la tarde de este jueves. Sin embargo, desde hace semanas la prueba deportiva ha venido marcada por la polémica desde el mismo momento en el que no se podía garantizar su seguridad debido al conflicto que mantenía la Policía Local con el equipo de Gobierno que hacía que esta plantilla no realizara los servicios voluntarios y extraordinarios.

Esto trajo una polémica entre el presidente de la entidad que organiza la prueba, Raul Plazuelo (Club Polideportivo Olimpo) y José Ramón Páez, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Cádiz. Este tema finalmente se solucionó debido a que la Policía Local levantó su negativa a hacer estas horas ante la intención del equipo de Gobierno de sentarse a negociar sus reivindicaciones para tratar de llegar a un acuerdo en los próximos meses. De este modo, la Policía Local daba su palabra de que iba a estar presente en la San Silvestre gaditana y en la Cabalgata de Reyes Magos.

Sin embargo, Plazuelo mostró este miércoles de nuevo su malestar en las redes y después ratificadas a este periódico porque en el orden del día de la Junta de Gobierno Local iba precisamente el cobro de las tasas al club organizador por el dispositivo de la Policía Local.

El presidente del Club Polideportivo Olimpo asegura que eso no es lo que se acordó con el concejal de Deportes ya que el Ayuntamiento y el IMD entraban como coorganizadores de la prueba pero a cambio se hacían cargo de las tasas de la Policía Local.

Este acuerdo, según Plazuelo, venía a cambiar el sistema que se había hecho desde la segunda edición, por el cual el Ayuntamiento imputaba esas tasas pero después se las condonaba al club y no se llegaban a cobrar. Sin embargo, asegura que durante un tiempo y hasta que no se cerraban todos los trámites, el club aparecía como moroso. Para evitar eso, afirma que se llegó al acuerdo de que ni siquiera se iban a imputar directamente.

Cabe recordar que en la primera sí fueron abonadas por el propio club y Raúl Plazuelo estima que el coste se sitúan cada año entre los 2.000 y 3.000 euros.

El presidente del Club Polideportivo Olimpo advierte que la carrera se presupuesta para que salga sin beneficios ni pérdidas y donde incluso se incluye un donativo de 3.000 euros "pero sin nos pasan las tasas, pasaremos a ser deficitarios". Por todo ello, en las redes sociales Plazuelo pidió la dimisión del concejal de Deportes.

Desde el IMD se asegura que no se ha hecho otra cosa distinta a la que se ha venido haciendo todos estos años. En este sentido se aclara que "hasta ahora, tienen la posibilidad e incluir el pago de las tasas dentro de la subvenciones que reciben, que es lo que se viene haciendo estos años" . El cambio para este año estribaba en que, según su versión, "se llegó a un acuerdo con el club para aprobar una exención del pago para un calendario de carreras pero no han comunicado al Ayuntamiento qué carreras serían, por lo que no se ha podido hacer el trámite y, por tanto, no se puede aplicar".