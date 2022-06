Las oposiciones del profesorado dejan los colegios en cuadro

Debido a las oposiciones docentes de este curso escolar, por las que Andalucía convoca 2.538 plazas del cuerpo de maestros y maestras, en estos días se están constituyendo los tribunales seleccionadores cuyos miembros, a excepción de las presidencias, son elegidos por sorteo entre el profesorado en activo del mismo cuerpo docente y especialidad.

Según señala Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “el hecho de convocar para la constitución de los tribunales a todo el profesorado seleccionado, titular y suplente, es decir, a 13 docentes por cada tribunal - 4 titulares, 8 suplencias y la presidencia - aunque finalmente sólo formarán parte 5 de ellos, está generando problemas de atención en los colegios de infantil y primaria por las ausencias de estos docentes en sus centros educativos.”

CCOO informa que en la provincia de Cádiz se están constituyendo 59 tribunales, lo que significaba que en estos 3 días se están citando a 767 docentes de nuestra provincia, un número considerables, en opinión sindical, si se tiene en cuenta que en muchos casos hay incluso 4 o 5 docentes de un mismo centro escolar.

Para CCOO, el hecho de no planificar adecuadamente la constitución de estos tribunales, con una previsión de quiénes pueden estar o no exentos de participar como miembros, como se venía haciendo, ha forzado que sea convocado todo el profesorado seleccionado, titulares y suplentes, una cuestión que en convocatorias anteriores se suplía a través de un trabajo previo con quienes habían sido asignados por sorteo, convocándose exclusivamente a quienes iban a formar parte de los mismos.

Alcón critica que no se hayan aceptado previamente las alegaciones de quienes habían presentado razones para no formar parte de estos tribunales, en numerosos casos razones de salud propia o de atención de un menor – incluso a maestras con reducción horaria por lactancia – lo que ha forzado a esta convocatoria masiva de todos los posibles miembros. En su lugar, Educación ha dado una respuesta genérica obligándoles a todos a asistir al acto de constitución del tribunal. CCOO censura que no se hayan analizado estas peticiones y que incluso no se hayan podido realizar recusaciones – rechazar a un miembro del tribunal – por parte de los opositores o a la propia abstención de algún miembro, por ser preparadores de estas oposiciones, por ejemplo, hasta la constitución de los tribunales.

Que se obligue a la personación de todos los posibles miembros, terminen formando parte o no del tribunal, y a que la recusación se deba hacer en este acto, posibilita que se facilite la información del opositor que recusa, un derecho que puede perjudicarle. Era esta una cautela que siempre se había respetado.

CCOO censura que, en tanto se le exige al profesorado la participación forzosa en estos procesos, en ocasiones superando las 8 horas diarias de trabajo, el cobro de desplazamientos y dietas por esta labor se percibe transcurrido más de un año por lo que el profesorado, injustificablemente, debe adelantar dinero propio, máxime en estos momentos en que 0,19 céntimos por kilómetro no cubre siquiera estos gastos.

CCOO exige una mejor planificación para estos procesos, “máxime cuando a fecha de 31 de diciembre de 2024, por mandato de Europa, habrá amplias ofertas de empleo docente para reducir la tasa de interinidad del profesorado, del actual 24% a un 8% máximo, por lo que es posible que se deban realizar varios procesos selectivos en el mismo año.”