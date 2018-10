La oposición carga contra el gobierno por el caos de Contratación

La situación que viene arrastrando el área de Contratación del Ayuntamiento -publicado ayer en este periódico- tiene un culpable claro a ojos de la oposición: el equipo de gobierno. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos coinciden en señalar al alcalde, José María González, y su equipo como los responsables de esa parálisis institucional que viene sufriendo el Ayuntamiento a consecuencia del retraso de los pliegos o de la firma de los nuevos contratos.

"Han dejado ir a técnicos y no han incorporado a otros en su lugar; no confían en ellos, mandan los asesores", resumía el concejal del Partido Popular, José Blas Fernández. "Yo tenía una mesa de contratación diaria, ahora no hay ninguna durante semanas", añade el anterior concejal de Contratación y Compras, que muestra su preocupación por la "inseguridad jurídica tremenda" que se está generando - a su juicio- en San Juan de Dios y que tiene una consecuencia directa: "el parón de la ciudad". "No salen los contratos y no se están prestando los servicios como requiere la ciudad en estos tiempos", afirma Fernández, que sitúa la situación del contrato de Limpieza como claro ejemplo, "con el estado de los vehículos, de los contenedores, sin saber el número de trabajadores que salen a la calle... estamos en manos de la empresa".

José Blas Fernández es contundente en sus críticas al gobierno local. "No tienen idea ni valentía política para sacar esto adelante. Van actuando a ojos de buen cubero. El Ayuntamiento está en manos de inexpertos, que creen que con brindis al sol y fotos de pose se lleva la ciudad adelante. Y no es así", afirma.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fran González, advierte que el problema en Contratación no está afectando a los grandes servicios municipales, sino también a una enorme lista de contratos menores que se están viendo afectados por la situación actual. "Llevamos mucho tiempo denunciando esto y planteando propuestas o proponiendo reuniones para buscar soluciones, pero siempre nos dicen que ya se está en ello, que se está haciendo, que faltan flecos... y no sale nada", denuncia González. Un ejemplo que pone el líder socialista es el de la RPT municipal, que necesita una actualización "entre otras cosas porque se han roto muchas de las direcciones de área". "Pero a día de hoy no hay noticias de eso, y lo hemos solicitado en varias ocasiones", añade el portavoz.

"Lo que debía plantearse es si a estas alturas hay que salvar la situación de algunas cosas. Pero temo que no quieren y que nos va a tocar hacerlo a aquellos que vayamos a gobernar después de las elecciones de 2019", vaticina Fran González, lamentando que en el equipo de gobierno "no se dejan ayudar".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, también señala al equipo de gobierno a la hora de analizar el bloqueo de Contratación. "Desde que llegaron descabezaron el servicio, como hicieron también con otros. Y siendo Contratación fundamental para el Ayuntamiento, lo tienen manga por hombro", analiza Pérez Dorao.

Alerta el líder de Ciudadanos que el problema no se limita a este área municipal, "sino que el funcionamiento tampoco es óptimo en los organismos autónomos". "Por ejemplo, el Instituto Municipal de Deportes tiene extinguidos todos los contratos de servicios técnicos, que suman más de dos millones de euros en total. Llegamos a cerrar un acuerdo unánime para la contratación en Deportes, pero siguen sin hacerlas", explica Pérez Dorao, que se muestra sorprendido por "la tranquilidad que muestra el equipo de gobierno a pesar de esta situación".

Además, el portavoz de la formación naranja aporta otro dato: "Esta situación se refleja en los cierres de liquidación de los últimos años, donde han sobrado cuatro millones (liquidación de 2016) y seis (de 2017)", recuerda. "Y es que para gastar el dinero público hay que trabajar. Y como aquí no trabajan, pues no se gasta y luego aparecen esos remanentes en las liquidaciones", sigue explicando.

Los tres responsables políticos coinciden no solo en las críticas a Podemos, sobre todo, y Ganar Cádiz (como socios de gobierno) sino en pedir mayor transparencia e información sobre esta cuestión. Aseguran llevar muchos meses solicitando información de la situación de los contratos, sin haber podido conocer hasta la fecha el dato al detalle de esta cuestión. "¿Dónde está la transparencia?", se pregunta José Blas Fernández. Fran González llega a recordar que se han aprobado medidas "para hacer más transparente y ágil los procesos administrativos", lamentando que no se hayan iniciado aún ninguna de ellas.