La oposición amenaza con tumbar los cambios de nombre de algunas calles en Cádiz

Una revolución. Y además inesperada. Así se valora desde la oposición la propuesta del equipo de gobierno de cambiar el nombre de más de una veintena de calles de la ciudad. Una propuesta que no cuenta, ni mucho menos, con todas las bendiciones para que salga adelante. Varias son las reticencias que plantean los grupos de la oposición al respecto de los más de veinte anuncios realizados por el gobierno municipal, amenazando con que no todos ellos salgan adelante en el correspondiente pleno (a priori, en el que se celebrará el viernes de la próxima semana, último del mes de noviembre).

La clave principal al respecto la plantea el presidente del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz, que ya avanza que pedirá el voto “punto a punto” de la propuesta en la comisión que según ha podido saber este medio se celebrará el próximo lunes. Es decir, que cada propuesta de cambio se votará por separado, lo cual pone en duda que vayan a salir adelante algunas de las modificaciones del callejero que suenan como más polémicas o injustificadas.

En este sentido, son numerosas las quejas que los grupos de la oposición plantean; ello a pesar de que algunos de los nuevos nombres corresponden a propuestas elevadas por esos grupos y aprobadas en su día por el pleno. Ciudadanos, por ejemplo, reclama que los nombres de calles aprobados en pasados plenos pueda hacerse “sin perjuicio de la eliminación de determinados nombres que carecen del más mínimo fundamento”. El PP denuncia que los cambios “no cumplen con lo solicitado”; y lo explican: “Propusimos que la calle al farmacéutico Alfredo Díaz fuera en Pleamar, que es una calle más cercana a la farmacia y que no tiene portales, sobre todo para no molestar a los vecinos; y ellos ponen Cal y Canto, que es paralela, más alejada a la farmacia y tiene dos bloques con decenas de vecinos que tendrán un trastorno ahora en el cambio de domicilio para todos sus trámites”, indica Ortiz.

El concejal no adscrito, Domingo Villero, también lamenta que en medio de tantos cambios el equipo de gobierno haya olvidado la calle que el colegio de Ingenieros Técnicos Industriales solicitó para Mariano Marcos Bárcenas. “Lleva más de tres años hecha esa petición, apoyada por toda la Ingeniería española, por la Sociedad Española de Fabricación y por la propia Universidad de Cádiz”, explica Villero, que muestra su sorpresa por que un nombre “como el de este señor de gran prestigio ni siquiera se ha evaluado”.

A estas quejas por olvidos o incumplimientos se une también la que el PSOE lanza en relación a la ubicación de las calles propuestas por el equipo de gobierno, entendiendo que “se debería volver a estudiar la ubicación de muchos de los nuevos nombres porque las calles se deben corresponder a la trayectoria de esas mujeres que queremos visibilizar y en la propuesta que nos ha hecho llegar el equipo de gobierno hay muchas calles demasiado aisladas que precisamente no favorecen esa visión de las mujeres que han tenido un papel relevante”.

Eliminaciones injustificadas

La oposición señala en concreto algunos de los cambios propuestos por el gobierno, haciendo especial énfasis en los nombres que más chirrían del planteamiento. “Quieren eliminar injustificadamente nombres como el del ingeniero De La Cierva, o hacer caer en el olvido al pobre Corneta Soto Guerrero, un chaval de 18 años que bien puede representar a la Tercera España; incluso humillar, como ya lo hizo Fernando VII, a un verdadero héroe y mártir del constitucionalismo liberal como el General Díez Porlier, al que nos tememos se elimina por pura ignorancia y que continúa siendo merecedor del homenaje de la ciudad en que se forjó la primera Constitución”, afirma la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, que tampoco se explica “la desaparición de la calle Cal y Canto, referencia a una obra poética de Alberti”.

“La propuesta de Ciudadanos para una calle a Ana Orantes, víctima de violencia de género, era para la calle nueva que se va a crear tras la obra de Tiempo Libre, y ellos directamente la colocan eliminando la glorieta Ingeniero La Cierva, cuando no hay un solo documento que demuestre que Juan de la Cierva tuviera relación alguna con el golpe del 36. El corneta Soto Guerrero era un chaval de 18 años de reemplazo que lo cogen al azar el día del golpe para que custodiara a Varela cuando lo meten en prisión, y cuando lo liberan lo acompaña y a las primeras de cambio le pegan un tiro, la primera víctima de la guerra en Cádiz. ¿Qué símbolo franquista va a ser este chaval si la madre incluso pidió que no lo enterraran en el Valle de los Caídos? Es una locura”, lamenta Juancho Ortiz, avanzando que en base a ello “hay varios puntos que tendremos que revisar para emitir nuestro voto”. “Quieren borrar la historia de Cádiz de un plumazo y los gaditanos no están en eso”, añade el presidente popular, que pide explicaciones al alcalde por “la persecución a Carranza”, en relación al cambio de nombre del tramo de la Avenida que lleva el nombre de José León, “un alcalde que no puede tener una avenida a su nombre por el simple hecho de que a Kichi no le guste su apellido”.

Todo ello sin olvidar que el mandato que el Pleno encomendó hace ahora un año fue redactar una ordenanza de nomenclátor, lo cual no se ha hecho. Algo que la oposición considera un “nuevo gesto antidemocrático del alcalde” -en palabras de Valverde-, lamentando que “de nuevo nos encontremos ante la improvisación a la que nos tienen acostumbrados”, según traslada el grupo socialista. Y es que la comisión de nomenclator se ha convocado para el lunes “de forma sorpresiva tan años sin convocarse y cuando a día de hoy todavía nos están enviando documentos”, como denuncia Valverde.

“No van a contar con nuestro voto a favor para cambiar la historia de Cádiz, porque ya está bien de perseguir a un bando que sólo existe en la cabeza de Kichi”, anuncia el PP, convencido de que hay fórmulas para atender las peticiones de cambios de nombre “sin tener que quitarle calles a nadie”. “¿Por qué no han hecho una asamblea popular para estos cambios de nombre, como hicieron con el estadio?”, se pregunta el concejal Villero.