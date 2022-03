Los ofrecimientos nacionales rechazados por Kichi

La salida del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, sigue dando que hablar. Si durante la pasada semana en una entrevista realizada a este periódico se posicionaba en que el alcalde José María González ‘Kichi’ debía presentarse a la reelección, ahora en otras realizadas a Radio Cádiz decía que éste había tenido ofrecimientos para aceptar cargos de carácter nacional pero que siempre los había rechazado.

Kichi no quiso concretar esas ofertas “y tampoco creo que sea cuestión de decirlo ni de ponerlo encima de la mesa, porque no fueron. Son propuestas, proyectos que se generan a lo largo de estos siete años que llevo en la vida pública y en este país han pasado algunas que otras cositas, y en esas que han pasado en alguna que otra me han propuesto estar”.

El alcalde asegura que “nunca me he sentido seducido por ninguna de ellas”. En este sentido, añadió que “yo tenía claro que mi compromiso estaba donde estaba, es decir, con mi ciudad y con mi gente”.

Por ello, aseveró que “mi compromiso político está muy vinculado al territorio porque soy municipalista. Siento mucho el municipalismo porque creo que es la política más bonita que se puede hacer, la que está pegada al territorio, a la gente, la que sabe ponerle nombre y apellidos a los problemas”.

Los periodistas le preguntaron en la rueda de prensa si había sido ministro y, en un principio, lanzó balones fueran, aunque después sí contestó con negativas: “Le voy a dejar con lo sexy que es la incógnita”. Ya partir de ahí recordó que “cuando se forma Gobierno en Madrid, nuestra relación con Podemos ya está bastante deteriorada y no parece posible que fuera a ser ministro”, algo que también hizo extensivo a diputado.

Con respecto a los posibles sucesores y, en concreto, el caso de su asesor David de la Cruz, “yo no he sacado en ningún momento su nombre a la palestra” e insistió en que “si me presento o no todavía está por ver”. No obstante, afirmó que “hay personas como David de la Cruz o Lola Cazalilla que van a ir para arriba en la lista porque reúnen elementos y perfiles muy complementarios para hacer una lista potente para 2023. Hay movimientos evidentemente pero todavía no está nada decidido”.