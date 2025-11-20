Obras de acometida de gas natural afectarán durante 12 semanas a la calle Algeciras de Cádiz capital

Las delegaciones de Movilidad y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz han comunicado que el próximo lunes día 24 de noviembre, tras señalización de la zona, está previsto el inicio de la obra de acometida de Gas Natural en la calle Algeciras y cuyo promotor es la empresa Gibtel-Energy.

La obra afectará principalmente al tramo comprendido entre la calle Ciudad de San Roque y la calle Tarifa, quedando cortado el carril derecho de circulación.

No obstante, el paso de vehículos a las calles a las calles perpendiculares (Ciudad de San Roque y La Línea de la Concepción) se mantendrá habilitado. Se comenzará por la zona más próxima a la calle Ciudad de San Roque, terminando en la acometida existente en C/ Algeciras 11.

La duración de la obra se estima en 12 semanas, incluyendo la reposición de asfalto. El Ayuntamiento de Cádiz ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a los peatones, que sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables de la obra.