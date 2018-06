"Estamos obligados a pedir que se esclarezcan los hechos"

David Navarro, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, ha valorado la denuncia presentada ante la justicia por el equipo de gobierno para que se investiguen las responsabilidades penales que podrían derivarse por los pagos que Aguas de Cádiz, bajo la presidencia de Ignacio Romaní (PP), realizó al profesor de la Universidad de Cádiz y director de su tesis, Carlos Guillén, para poner en marcha un observatorio sobre la responsabilidad social de las empresas municipales. Esta denuncia invalida la que el viernes presentó en Fiscalía el PSOE por estos hechos. La denuncia de Podemos y Ganar Cádiz inncluye los cinco delitos ya solicitados de prevaricación, malversación, fraude, falsificación y cohecho que figuran en el informe jurídico solicitado por el Consistorio.

“Nosotros en este asunto hemos querido dar los pasos necesarios pero con la cautela exigida. No hemos querido improvisar, ni siquiera acelerar un proceso bastante complejo y delicado. Por eso hemos tenido que pedir la opinión de la UCA, la cual mostró su parecer en un informe muy contundente, muy rotundo, y además tuvimos que solicitar un informe jurídico en el que se reflejan que podrían existir hasta cinco posibles delitos, según toda la información que se ha ido conociendo durante todo este tiempo. Posibles delitos como prevaricación, malversación, fraude, falsificación y cohecho. Y como dijimos en su momento, que íbamos a presentar la correspondiente denuncia, pues eso es lo que hemos hecho”, ha indicado Navarro en rueda de prensa.

Según el edil de Podemos, “ante una situación tan grave como la que se puede derivar de este asunto, aquí no vale con amenazar ni amedrentar, como suele hacer el PP, en una práctica más común de una organización criminal y mafiosa que de un partido político. Tampoco vale ponerse de perfil ni cerrar vías jurídicas por miedo a que el señor Romaní pueda interpelar demandas judiciales y querellas como nos tienen acostumbrado. Y decía que no vale ponerse de perfil como ha hecho el PSOE para no salpicarse y sobre todo no implicarse”.

Hay que recordar que en el consejo de administración de Aguas de Cádiz que se celebró la pasada semana existía la posibilidad de que se posicionaran los consejeros de la empresa para llevar este asunto a los tribunales. “Creemos que hay base y fundamentos más que suficientes no sólo por el posicionamiento y el informe de la Universidad de Cádiz sino también por el mismo informe jurídico que deja a las claras cuáles son las figuras delictivas que podrían aparecer. Por eso digo que la postura del PSOE nos ha sorprendido porque pensamos que iban a ser cómplices a la hora de llevar este asunto a los juzgados y porque ellos también están en su obligación de saber qué se ha hecho con este dinero. Pero nos encontramos con que ellos no apoyaron esta medida y optaron por llevarlo a Fiscalía, un asunto que no requiere tanta tibieza, al contrario requiere un paso firme. Y nos sorprendió que el PSOE se pusiera de perfil”, aseguró Navarro.

“Porque -continuó- además nos hemos encontrado con que el secretario de política municipal del partido socialista ha tachado de acciones judiciales radicales nuestra decisión de poner en conocimiento de la justicia estos hechos para esclarecer qué ocurrió, además dando detalles y toda la documentación que tenemos al respecto incluso para que el señor Romaní se puede defender. Creo que aquí teníamos que dar un paso firme como hemos hecho. Los consejeros de la empresa también tienen su responsabilidad y quisimos llevarlo a la justicia en compañía de ellos para que quedara claro que todos queremos saber cómo se utilizaron esos 42.000 euros. Me gustaría decirle a los señores del PSOE que aquí estamos para implicarnos, y sobre todo para que la imagen de la ciudad no se ensucie, que no esté en boca de nadie por asuntos como este que se enturbia con el paso del tiempo”, manifestó.

Navarro continuó explicando que “por eso hemos ido a los tribunales, para que se diriman responsabilidades, porque hay suficiente información para hacerlo y porque estamos obligados a pedir que se esclarezcan los hechos, por el bien de la ciudad, por el bien de la empresa pública y sobre todo para ver qué se hizo con esos 42.000 euros que todavía a día de hoy desconocemos. La gente está harta de que se usen administraciones públicas para beneficio personal. Queremos saber qué ha pasado con ese dinero que el portavoz del Partido Popular dedicó al observatorio que dirige, casualmente, su director de tesis, igual que queremos saber qué pasó con esos 30.000 euros de Teófila Martínez que aparecían en los papeles de Bárcenas y que todavía hoy no sabemos qué se hizo con ese dinero y si hubo alguna contraprestación. Ya está bien de usar esta ciudad como si fuera un cortijo, de gastarse el dinero de todos en gambas, Campari, en móviles, kit espias y hasta pelotas de golf con el dinero de una empresa municipal. Y todo eso mientras que la gente lo pasaba mal y se apretaba el cinturón cada vez más”, indicó.

Por último, al preguntarler qué le parecería que Romaní repitiera nuevamente en las listas municipales las próximas elecciones aseguró que “por la filosofía que el PP nos ha demostrado no me sorprendería en absoluto. A nivel nacional es lo que han ido dando a entender, no tienen vergüenza política, con lo cual no me sorprendería que el señor Romaní repitiera en las listas, aunque yo ya he dicho por activa y por pasiva que lo que tiene que hacer es dimitir, que dé un paso atrás por unos hechos que huelen muy mal. Lo mejor para todos, para la ciudad y hasta para él, es que dimita y que la justicia dicte quién tiene razón”, apostilló.