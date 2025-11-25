Nolasco, Raule, Salistre, Encarnita Anillo... el gran cartel de los Reyes Magos de Cádiz para su gala de Navidad

La Asociación de Reyes Magos de Cádiz, con la participación del Ayuntamiento gaditano, celebrará el próximo 21 de diciembre desde las 18.00 horas en el Gran Teatro Falla su tradicional gala de Navidad con el objetivo de recaudar fondos para su campaña 'Ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión'.

Por el escenario del coliseo de la plaza de Fragela pasarán como artistas invitados Encarnita Anillo, Nolasco, Miriam Ballesteros, Brenda García, Raule y Salistre. Al baile estará Sara Sánchez y la dirección musical corresponde a Jesús Lavilla. Presentará la gala, con una duración prevista de tres horas, el actor gaditano Manuel Tallafé.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles 26 de noviembre a través de la web de Bacantix. Los precios de las localidades son de 25 euros en butaca, palco platea y palco principal; 20 euros en delantero de anfiteatro y palco segunda; 15 euros en anfiteatro; y 10 euros en paraíso.