No Sin Música pero sí sin despertador

El festival gaditano No Sin Música comenzó ayer su andadura, después de que el miércoles 14, el Off No Sin Música sirviera de aperitivo gratuito del evento.

En estos dos días de diversión y buena música muchos han sido los que han alargado la jornada hasta altas horas de la noche. Sus trabajadores, sin embargo, están hoy realizando labores en el recinto de 'buena mañana'.

A las 9:45 horas, aproximadamente, las primeras pruebas de sonido ya se han dejado oír en los alrededores del Muelle de Cádiz convirtiéndose, probablemente, en el despertador improvisado de muchos de sus vecinos.

Esta tarde seguirá la diversión, pero desde ya es factible tomarse un café, leer la prensa (Diario de Cádiz a ser posible) y escuchar música de fondo. Dormir la mañana de vacaciones... quizás eso no tanto.