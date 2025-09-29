Nico Montero: una gira de conciertos desde Cádiz por la paz en el mundo

En tiempos convulsos, con guerras y genocidios estremeciendo al mundo, se hace más necesario que nunca cualquier llamamiento a la paz. Desde Cádiz y hacia toda España, Nico Montero, cantautor y reconocido artista de la música cristiana contemporánea, llegará con su gira ‘Que sea la paz’, que iniciaba este viernes en la parroquia del Pilar de Madrid, en un concierto iluminado con 900 velas, creando una atmósfera muy especial que invitaba al recogimiento.

En la promoción de esta gira se explica que todos los conciertos “tendrán como eje central el grito de ¡paz! que la comunidad global está exigiendo ante el genocidio en Palestina, la guerra de Ucrania y tantas realidades de violencia y desolación repartidas por el mundo. Con un lema muy en consonancia con los tiempos en los que vivimos, y haciéndose eco de la insistente llamada a la Paz desde tantas latitudes”.

Dice Montero que la música “tiene la capacidad de tocar la mente y el corazón, movilizar y concienciar, por ello, cada concierto será una oportunidad para reafirmar la apuesta por la paz, el diálogo y la no violencia como código y hoja de ruta innegociable”.

La gira le llevará, hasta el 3 de julio, y después de comenzar en Madrid, por ciudades como Sevilla, Zaragoza, Granada, Barcelona, Valladolid o León. Hará tres paradas en Cádiz: el 22 de enero en el colegio Salesianos cantará temas con motivo de la presentación de un libro sobre Don Bosco y la música, donde Montero escribe un capítulo; el 6 de febrero, también en Salesianos, ofrecerá un concierto y el 12 de junio, a la espera de confirmación por el Ayuntamiento, actuará en una instalación municipal de la ciudad.

Un brillante currículum

El cantautor gaditano lleva desde 1990 grabando discos y dando conciertos. Este curso se cumplen 35 años de una andadura de música, fe y compromiso vertebrada por 21 discos, 100.000 copias editadas, lo que le ha llevado a recibir un disco de oro, algo inaudito en la música cristiana. Lleva más de 1.000 conciertos a sus espaldas, habiendo actuado ante tres papas. Su voz ha resonado en escenarios de Europa y Suramérica, desde parroquias hasta encuentros multitudinarios como las JMJ (Jornadas Mundiales de la Juventud), salas culturales, cárceles y universidades.

Montero, director en Cádiz del IES Fernando Aguilar Quignon, recibió 15 nominaciones en la última edición de los ‘Catholic Music Awards’, los considerados ‘Grammy’ de la música católica, entre ellas, a mejor cantante, mejor disco por cada uno de sus últimos cinco álbumes y a mejor canción en muchas categorías.

Hace nueve años, la Conferencia Episcopal Española le concedió el Premio Bravo de la Música, la mayor y más alta distinción de la Iglesia a un músico, que ya han recibido José Luis Perales, Pasión Vega, Rozalen, Manuel Carrasco y otros tantos artistas.

El año pasado, en el Salón del Trono del Arzobispado de Zaragoza, el conocido músico Nacho Cano le hizo entrega del Premio al Mejor Artista Cristiano y el Premio a la Mejor Gira de Conciertos, que votan los músicos cristianos de España y concede la Conferencia Episcopal.