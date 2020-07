"Soy muy negativa conmigo misma y no esperaba esta nota"

“Soy muy negativa conmigo misma y no esperaba para nada esta nota. Ha sido un sorpresón, pero estoy muy contenta”. Nadie lo diría teniendo en cuenta que traía una media de 10 del Bachillerato. Por lo tanto, a la Selectividad llegaba más que bien preparada. Se llama Julia de Enciso, del IES Ciudad de Hércules de Chiclana, y ha conseguido la máxima nota posible en las pruebas de acceso a la Universidad: un 14. La perfección. Por eso le ha regañado su familia. “Están todos muy orgullosos, pero me dicen que creo muy poco en mí, que tengo que tener más seguridad en lo que hago. Y llevan razón, pero no lo puedo evitar. En el Bachillerato puedes rectificar y es una trayectoria más larga, pero la Selectividad son tres días y te la juegas”, admite.

Y es que no ha sido fácil preparar esta tan atípica PEvAU sin clases presenciales y con tantas incertidumbres ocasionadas por la epidemia del coronavirus. “Prepararse en casa, de forma autodidacta en algunos temas, y sin poder ir a clases ha sido complicado. Eso te genera dudas por mucha buena nota que tengas en Bachillerato”, reconoce esta estudiante. Tampoco le ha ayudado la posibilidad de elegir entre más preguntas, una novedad en esta excepcional convocatoria de julio. “No es más sencillo porque hay temas que nos has podido dar y tienes que dar más de ti al no tener un apoyo diario de clases. Las opciones, al menos a mí, me provocan indecisión”, explica. Y tanto. Asegura Julia que en el examen de Matemáticas empezó a realizar los ocho ejercicios, para quedarse finalmente con los cuatro de los que estaba más segura.

Después de hacer el Bachillerato de Ciencias Puras, centrada en Física, Química y Matemáticas, esta joven tiene ante sí dos carreras preferidas, de las que tendrá que decantarse ya mismo por una. “Quiero estudiar Ingeniería de la Salud en Sevilla o Ingeniería Biomédica en Madrid”, apunta. Pero la primera gana terreno a la segunda por una sencilla razón: la cercanía. “Si hay un rebrote me sentiría más segura en Sevilla, más cerca de casa por si hay que volverse”, concluye.