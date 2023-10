El día del Juicio FInal

Mi madre también solía llevarme al museo en verano, cuando el viento de levante era insoportable y no podíamos ir a la playa. Uno de esos días, siendo un niño, fue la primera vez que presencié la pintura El Juicio Final de Nicolaes Eliasz Pickenoy, que actualmente se encuentra en la sala de barroco europeo. Fue en ese momento cuando me quedé sobrecogido, aterrorizado por una escena creada hace más de cuatro siglos para infundir temor y que aún hoy no deja de conmoverme.

El Juicio Final mide 1,88 x 1,92 metros, casi dos metros cuadrados divididos en dos partes horizontales. En la parte superior, Jesucristo como Juez Supremo, acompañado de un grupo de ángeles que tocan trompetas. También se pueden distinguir a María a la derecha de Jesús, y a la izquierda, San Juan Bautista, David y Moisés. La parte central está ocupada por la escena de la resurrección de los muertos; los bienaventurados son conducidos a la gloria por ángeles, mientras que en primer plano, algunos son conducidos a la boca del abismo por demonios y faunos.

Este cuadro es, sin duda, uno de los más valiosos del museo. No existe obra de este autor ni en el Prado ni en ningún museo español. Inicialmente, fue atribuido al francés Nicolas Pousin debido al monograma NP en la firma, aunque nada tiene que ver su técnica con el artista francés. Fue durante una visita al museo del Dr. A. Bredües, director del Real Museo de Pinturas de La Haya, que se identificó la firma. Dejó escrito en el libro de firmas: “El nº39 es un cuadro holandés. Las letras NP significan Nicolás Pickenoy. Este pintor se apellidó más tarde solamente Nicolás Elías. Se conservan varios retratos y cuadros en las galerías de Ámsterdam. Allí vivió en la primera mitad del siglo XVII”. Pickenoy nació en 1591, maestro de la escuela holandesa, contemporáneo de Rembrandt y Franz Hals. Conocido por sus retratos de comerciantes, de grupos para corporaciones oficiales o compañías de arcabuceros. Aunque en su juventud pintó motivos religiosos y mitológicos, como El Juicio Final.

Según Adolfo de Castro, la obra fue donada al convento de Nuestra Señora del Carmen por un sueco. Se desconoce su nombre, pero bien pudo ser uno de los más destacados comerciantes suecos que vivían en Cádiz entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, como Juan Jacobo Gahn y su socio Carlos Christinin, Juan Federico Brandembourg de la firma Rey y Brandembourg o Andrés Hagstrom. Además, para esos comerciantes, Ámsterdam era el puerto expedidor de mercancías que venían de los puertos suecos de Estocolmo, Loviisa, Fredrikshald y Góteborg. Debió ser entre el primer tercio del siglo XVIII cuando se fundó la Comunidad de Carmelitas Descalzos de Cádiz y el año 1836 cuando fue disuelta por las leyes de desamortización del Conde de Toreno y Juan Álvarez de Mendizábal. Según el Decreto Real del 19 de febrero de 1836, fueron obligados al abandono de la vida claustral diez religiosos y se incautaron de sus bienes muebles e inmuebles. Anteriormente se habían realizado inventarios que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. En el tercer inventario, con fecha del 10 de septiembre de 1835, se destacaba el gran lienzo del Juicio Universal que se encontraba en la celda prioral.Los fondos del Museo de Bellas Artes de Cádiz, actual Museo Provincial de Cádiz, donde terminaría la obra, proceden en su mayoría de esa desamortización y quedaron durante años amontonados en depósitos provisionales. En 1852, la Academia de Bellas Artes completó la tarea encomendada en 1849 de organizar esas obras, y se estableció un museo en el mismo edificio donde se encontraba la Academia, que a su vez estaba ubicado en el convento de franciscanos menores de Nuestra Señora de los Remedios. Su huerta se abrió a la ciudad para convertirse en la Plaza de Mina.

Y allí sigue cumpliendo su misión de atemorizar, pero esta vez no a devotos creyentes. Según los bedeles del museo, a escolares que pasan delante de Luzbel bajo la forma de un espantoso sátiro que clava su mirada sobre la desgraciada humanidad. Mientras carga en sus hombros a un réprobo que, con cruel desesperación, intenta escapar clamando al cielo misericordia. Inútil es su intento, pues está unido a Satán por una cadena que ciñe su cuerpo estremecido. Satanás oprime los eslabones con sus dientes ensangrentados. Abajo, el maligno arrastra de sus desgreñados cabellos a una mujer que lleva hacia una caverna que conduce al infierno.Les recomiendo que pasen por el museo y comtemplen El Juicio Final, donado por un sueco, desamortizado, único en España, de un maestro holandés de nombre Nicolaes y pintado para infundir miedo.