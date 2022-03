La muerte tiene trabajo

El sindicato UGT ha instalado en la fachada del edificio de Sindicatos en Cádiz en la avenida de Andalucía un pequeño panel que, bajo el título 'El contador de la vergüenza', informa del número de muertes por accidentes laborales que se están produciendo este año en Andalucía y en Cádiz. Manuel Franco, responsable de la secretaría de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato socialista, explica que la intención de esta iniciativa es "concienciar" a la ciudadanía y a las empresas sobre esta lacra laboral que sigue escalando en cifras y que, en lo que va de 2022, ha alcanzado ya los 21 fallecimientos en la región andaluza, uno de ellos en la provincia de Cádiz.

El contador, que UGT está a la espera de actualizar en los próximos días con estas ya alarmantes cifras, pretende pues dar visibilidad a este problema laboral que Manuel Franco considera "una vergüenza lamentable". Solo las cifras de finales de año pasado demuestran que se trata de un asunto "preocupante" que, según las últimas estadísticas, afecta sobre todo al sector servicios en la provincia: un total de 1.067 accidentes laborales se produjeron en Cádiz en comercios al por mayor, talleres de reparación de vehículos o concesionarios de coches; unos 880 en trabajos de servicios auxilares y 1071 en el sector de la hostelería. Los datos que ofrece UGT se refieren a accidentes leves, graves y mortales.

Y el año de este "contador de la vergüenza" no ha empezado mejor. En Andalucía se han registrado ya 21 personas fallecidas. Una de ellas murió en Cádiz, en un accidente de tráfico ocurrido en Algeciras y considerado, por lo tanto, un accidente laboral in itinere. Franco señala también que en la capital se ha producido recientemente otra muerte por un accidente en una zona industrial, una caída desde un tejado, que aún no ha sido considerada oficialmente como accidente laboral.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales que rige en España data del año 1995. Manuel Franco tiene claro, igual que su sindicato, que se trata de una norma que tendría que ser revisada para, por ejemplo, introducir en el texto los riesgos psicosociales del trabajador, un extremo no contemplado en la ley y que UGT estima que debe ser una de las modificaciones incluidas.