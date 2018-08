"Hay mucha diferencia entre los locales que están en calles peatonalizadas y los que no"

El presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga, señala, con respecto a cierres y aperturas de locales, que "el problema es que hay varias calles que funcionan muy bien (Pelota, Compañía, San Francisco, Ancha, Columela, José del Toro), con casi plena ocupación de locales a pesar de las rentas altas, y alrededor, las que no son calles de paso, es difícil consolidar un negocio y se ven muchos locales vacíos. Hay mucha diferencia". A juicio del colectivo, "la clave es la peatonalización total del centro, eso lo vemos claro". Además, Queiruga apunta que el aparcamiento "es ahora el gran problema a resolver". Los comerciantes estiman que no va a ser suficiente la bolsa de aparcamiento de la carretera de Astilleros. "Si además se elimina el aparcamiento en la plaza de España y siguen la zona azul y la naranja, va a ser complicado para quienes vienen a Cádiz de compras en sus coches. Esto nos preocupa mucho porque solo con los habitantes del casco antiguo no sobrevivimos", explica Queiruga.

Pero no todo son preocupaciones. El presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto reconoce que "hay una recuperación en las ventas". Las rebajas, pese a comenzar con el problema del mal tiempo de julio, sobre todo en el sector textil, "están funcionando bien". "Vemos una oleada positiva de crecimiento en el centro comercial abierto. Ya no existe el pesimismo de hace dos años, cuando estuvimos a punto de desaparecer como asociación", admite.

Por último, Queiruga valora "la gran afluencia de visitantes, un hecho evidente de este verano, porque el turismo se nota para bien en todos los sentidos, tanto los cruceros como el turismo nacional. Tenemos claro que hay que cuidarlo y potenciarlo".