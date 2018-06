La mosca en la oreja de los socialistas

2el equipo de Gobierno ha ido manejando a la perfección los tiempos en el caso Romaní hasta que llegó el pasado miércoles al consejo de administración de Aguas de Cádiz donde no consiguió salirse con la suya. Podemos no quería ir solo en este viaje judicial y no contó con el respaldo del PSOE para poner una querella en los juzgados. Los socialistas no tienen la seguridad de estar pisando un terreno firme y no quieren correr el riesgo de despeñarse cogidos de la mano del equipo de Gobierno. Y hablamos del manejo de los tiempos porque todo ha ido cumpliendo un guión que empezaba con la presentación en sociedad de un caso que unas presuntas irregularidades en el pago e los 42.000 euros por parte de Aguas de Cádiz cuando Ignacio Romaní era presidente de Aguas de Cádiz para una investigación de un observatorio del director de su tesis. Después vinieron las justificaciones de unos y los ataques de los otros que quedaban en el ámbito de los medios. Con gambas de por medio, llegaron los informes. El primero el de la Universidad de Cádiz, que se desvinculaba de cualquier investigación que realizara el observatorio de Carlos Guillén, personaje situado en la diana casi más que Romaní en algunos momentos por su proliferación a la hora de dirigir tesis doctorales.

En Aguas de Cádiz, tras el intento fallido de la comisión de investigación, llegó el informe jurídico de la empresa que hablaba de la posible comisión de hasta cuatro delitos por parte de Romaní. El PP habla de informe hecho a medida y de enumerar delitos sin justificarlos.

En este momento es cuando al PSOE le aumentan las dudas, porque no sabe hasta qué punto se puede estar juzgando un tema ético o moral o simplemente delictivo y si es esto último, hasta donde puede llegar. En el Gobierno municipal estaba puesto el modo de caza mayor y eso despertaba sospechas en el grupo municipal socialista. Puede apoyar los presupuestos pero eso no quiere decir que ahora se haya puesto una venda en los ojos y tenga una fe ciega en Podemos. Los socialistas ya saben lo que pasa cuando llegan asuntos manchados por la disputa política a los juzgados si nos atenemos a los últimos antecedentes como los de Matadero o el caso del agua de Loreto, ambos archivados. Por cierto, la derivada de este último, es decir, el de las injurias del alcalde y miembros de su equipo se juzga esta semana y José María González tendrá que sentarse el banquillo.

Volviendo al caso Romaní, con esa mosca detrás de la oreja de los socialistas, estos decidieron cumplir con su obligación para que el tema se investigue y por ello llevó toda la documentación a la Fiscalía pero sin ir con el dedo acusador que pretende Podemos.

Mientras tanto, el concejal popular Ignacio Romaní ha pasado a tener un papel secundario público en su grupo municipal. Gente próxima a él describe que está pasándolo muy mal y que llegó a plantear dar un paso al lado si fuera necesario para no perjudicar ni al partido ni al candidato Juancho Ortiz. Su partido se negó en redondo y está arropándolo con la confianza de que la Justicia le va a dar la razón.