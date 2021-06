Todo lo que se debe saber sobre la moneda digital pública que impulsa el PSOE

Ya se ha hecho costumbre abrir los principales portales de noticias de todo el mundo y encontrar información vinculada a las criptomonedas y a la constantes digitalización del sector financiero. Así entonces, pocos días después de que El Salvador se transformara en el primer país del mundo en aceptar a Bitcoin como dinero de curso legal, España anunció la idea de crear su propia moneda digital. El proyecto enviado por Pedro Sánchez al Congreso de Diputados busca aprovechar este fenómeno para instar a una mayor estabilidad económica y regional.

Los tiempos avanzan a una velocidad cada vez mayor y resulta necesario mantenerse informado de forma regular para no perderse nada. El mundo de las monedas digitales es un claro ejemplo de ello. Mientras hace unos años el conocimiento sobre cómo empezar a minar criptomonedas parecía reducido a un grupo minúsculo de la población mundial, ahora este activo financiero se encuentra en boca de todos. Hace pocos días El Salvador anunciaba la aprobación del proyecto que instituye a la nación centroamericana como la primera en aceptar a Bitcoin en calidad de dinero de curso legal junto al dólar estadounidense. Ahora España parece sumarse a la ola.

El proyecto impulsado por el PSOE tiene su precedente también en Las Bahamas, cuando se creó la criptomoneda pública denominada “Sand Dollar”. Ahora, el país europeo busca crear su propia versión al instar al Congreso la aprobación de una CBDC, sigla de “Central Bank Digital Currency” y que hace referencia a una moneda digital pública, la cual a diferencia de las criptomonedas que conocemos, sería emitida por un organismo regulador y central (El Banco de España), así como también se encontraría ligada tanto al euro como al euro digital que se encuentra impulsando la Unión Europea.

Por supuesto que este movimiento del gobierno encabezado por Pedro Sánchez no se da de casualidad, ya que tiene lugar en un momento histórico en el que las criptomonedas pusieron de cabeza (junto a la pandemia) al mundo financiero, así como Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden busca lugar su supremacía en el mundo tras la fallida experiencia con Donald Trump. En ese contexto, España no quiere quedarse afuera de algo que parece inevitable: la transición hacia el dinero digital. Si bien una CBDC no es necesariamente una competencia para Bitcoin ni mucho menos, sí puede tener un gran impacto en las agendas políticas y financieras del mundo.

También es necesario resaltar que lo que se ha podido conocer del proyecto de ley es todavía bastante poco, ya que la propuesta enviada desde el Poder Ejecutivo es algo escasa. Dentro del texto enviado, se puede leer que lo que se busca con este nuevo activo financiero es potenciar la estabilidad y recuperar el valor democrático y público que siempre ha tenido el dinero en el contexto de la modernidad. En ese sentido, más que una criptomoneda, lo que se está proponiendo es la creación de una suerte de moneda digital que esté enlazada al tradicional euro tanto en España como en la Unión Europea.

Respecto al euro digital, cabe destacar que en la actualidad se encuentra en preparación por parte de la Comisión Europea, la cual buscará presentar el proyecto antes del fin de este

2021. España busca ir más en profundidad al proponer una variante nacional. Cabe recordar que el país fue una de las economías más golpeadas por la pandemia en 2020 y la recuperación proyectada en 2021 sufrió el impacto de la segunda ola de Covid-19, por lo que esta apuesta por el dinero digital puede ser una estrategia más para volver a posicionarse a nivel mundial.