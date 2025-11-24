La mejor de las maderas para los navíos del Rey

El nacimiento de un navío de guerra en las postrimerías del siglo XVIII es el resultado de una idea, a la que la técnica, las manos expertas de los carpinteros, la experiencia en los mares y el sueño de permanecer en la cumbre del poderío de ultramar, conlleva.

La materia prima es elegida con el primor que merecen los acontecimientos que han de vivirse en él, en la preocupación constante de que la mejor de esas maderas debía servir de sostén y suelo de cientos de hombres que defendían las ideas de los otros. Se exigía, por tanto, el modo en el que entrever las señales que en un bosque indicaban que aquellos y no otros árboles de a pie serían los más apropiados.

Encontrar árboles sin signos de decadencia, huyendo del atractivo que suponían los arboles gruesos que podían llevar la putrefacción en el corazón, conllevaba conocer el terreno en el que se asentaban, marcando a ojo y a pie de árbol la utilidad a la que se veía destinado, presas, edificios, o la marina. Fácil para los comisionados de la madera, medir la altura y el grosor en correspondencia al edificio, pero harto complicado para la construcción de un navío de la Armada, cuya madera debía retorcerse al calor de las brasas y las fraguas hasta formar la redondez y la curvatura adecuada para la panza del barco. Era el momento de la búsqueda de piezas curvas, imprescindibles en la construcción naval para no veticortar la madera.

La producción de árboles en la provincia había estado orientada a la construcción naval, buques de la armada y mercantes, donde existían edificios rústicos para guardar los aperos propios de la agricultura, pero después de la guerra se hallaban en un estado lamentable de abandono. No se hacían al arbolado las labores de entresaco, limpieza y rameo que eran tan necesarias para conservarlos y fomentar su crecimiento. Al dejar la marina de ocuparse de este ramo, el estado de los montes de la provincia gaditana entró en decadencia. Por entonces su cuidado solo consistía en el aprovechamiento de los pastos y frutos, del aprovechamiento de la leña y las ramas.

El arbolado de la provincia consistía en alcornoques, acebuches, agracejos, álamos blancos y negros, alisos, algarrobos, chopos, encinas, fresnos, pinos, quejigos, y sauces. En el monte bajo predominaban jaras, carrascas, chaparros, lentiscos, madroños y palmas. Un arbolado abundante, más de 37 millones de árboles al finalizar el siglo XVIII.

Del término de Jerez, a pesar del número de árboles que existían, eran muy poca la cantidad de ellos que servían para la construcción. Del término de Arcos, no daba maderas para la construcción de buques mayores y para los menores solo se contaban con unos cuatro mil árboles.

El arbolado de los partidos de Olvera y Grazalema estaba dedicado a la manutención de las piaras de cerdo que pastaban en sus montes, por lo que no se limpiaban ni entresacaban y no se obtenían maderas apropiadas para la construcción de navíos.

Los montes de Medina y Vejer eran bastante pobres en madera para la construcción de buques mayores, aunque sí para madera para otros usos.

La sierra de Alcalá era de bastante robustez con particularidad del quejigo, muy útil para la construcción naval.

De las sierras de Algeciras, Los Barrios y Castellar eran las sierras más abundantes de en extensión y robustez de sus arbolados. Del mismo modo ocurría con la madera de Jimena, pero, aunque era de buena calidad, era muy costoso porque era muy dificultoso el corte por lo pendiente de la sierra y por la falta de caminos o carriles para llevar esa madera.

Los arsenales se llenaban de maderas a veces inservibles, mientras se producía la incipiente desaparición del monte. El problema no eran los arboles bien guiado que podían servir en cualquier fábrica u obra, porque eran los más corpulentos e incluso los más complicados en sus formas, los más útiles para la marina. Quillas, baos, esloras, cintas, tablones, dependían de esa curvatura o de su rectitud. Porque ninguna de estas piezas, las varengas o piques, los genoles, los reveses, las piezas de vueltas, las rodas, las buzardas, podían hacerse con piezas derechas. Las piezas de horquilla eran de las más demandadas por la marina porque suponían unas fuertes escuadras capaces de unir los puentes con los cuerpos de los navíos y con los yugos principales entre otras cosas. La quilla, espina dorsal del buque, está constituida por grandes vigas de madera. El forro exterior se hacía con tablas de madera, cuya impermeabilidad se conseguía calafateando las juntas con algodón o estopa impregnados en compuestos de alquitrán o sebo. Buques de elegancia en las líneas del casco, perfecta estructura donde el uso de maderas de roble, la caoba y la teca procedentes de Cuba, Filipinas y Honduras permitía pensar que el buque resistiría al temido gusano teredo navales que se apoderaba de las maderas.