"Lo mejor ha sido conocer a tantos hombres y mujeres que con tanta dedicación y profesionalidad mantienen la economía de Cádiz"

El hasta ayer presidente de Cádiz Centro Comericial Abierto, Manuel Queiruga, se ha despedido de su cargo al frente del colectivo con un vídeo en Youtube:

"Han sido unos años muy intensos y todos hemos pasado por momentos muy buenos y otros no tan buenos. Hemos pasado por crisis y por una pandemia de la que todavía estamos saliendo".

"Durante mi etapa al frente de Cádiz Centro Comercial Abierto he intentado siempre actuar con profesionalidad, con compromiso, con honestidad y lealtad y espero haber estado a la altura de la circunstancias. Me voy muy orgulloso por todo el trabajo realizado y por todo lo que se ha conseguido, pero no por que haya sido solo cosa mía, sino porque ha sido un trabajo de todo el colectivo, de todos los socios de Cádiz Centro, de toda la Junta directiva y, por supuesto, del equipo técnico al que está al frente Bea y nuestra compañera Yolanda. Sin todas esas personas hubiese sido imposible".

"Seguro que nos queda mucho por mejorar y por progresar, pero también os digo que no tenemos nada que envidiar a ninguna otra ciudad ni a ningún otro centro comercial abierto ¿Qué ha sido lo mejor para mi? Haber conocido a tantísimos hombres y mujeres, autónomos y autónomas, empresarios y empresarias, con tanta calidad humana, tanta profesionalidad, tanta implicación y dedicación puesto que son los que dan vida, los que mantienen la economía de esta ciudad y son el sustento de todas nuestras familias".

"Eso ha sido quizá lo mejor y también, por supuesto, la gran unión que hemos conseguido de todo el colectivo. Creo que nunca ha habido tanta unión en los últimos años. Hay una total cohesión y eso es algo muy positivo de lo que debemos sentirnos orgullosos todos. No me quiero despedir sin agradecer a todas las personas, instituciones, patrocinadores y, por su puesto , a todos los medios de comunicación, a los periodistas, porque sin vuestro apoyo todo esto habría sido imposible; sois fundamentales".

"Y permitidme que también se lo agradezca a todos nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, el sustento de nuestra actividad, porque sin ellos nada de esto tendría sentido. Sobre todo, porque en la pandemia han apostado por el comercio local. Gracias a ellos y a vosotros y vosotras".

"A partir de ahora trataréis con Pepe Amaya y os pido que seáis igual de buenos que lo habéis sido conmigo, que no lo dudo. Os pido el máximo apoyo y colaboración, porque seguro que lo va a necesitar y de que va a hacer un grandísimo trabajo al frente de este importante colectivo que es Cádiz Centro Comericial Abierto. Un fuerte abrazo para todos y todas y hasta siempre".