La mejor forma de obtener certificados oficiales

Nos referimos a una forma ágil, cómoda y rápida de obtener estos certificados oficiales (de nacimiento, defunción, matrimonio, etc.) que tan a menudo necesitamos para poder realizar nuestros trámites burocráticos y cuya obtención es tan desesperante. Sigue leyendo y conócela.

La situación

No cabe duda de que, hoy día, conseguir un certificado de matrimonio, defunción, nacimiento, últimas voluntades, etc. puede llegar a constituir un auténtico suplicio, sobre todo si no disponemos del tiempo necesario como para poder personarnos en el Registro Civil cada vez que nos sea necesario para hacerlo, pues en la mayoría de las ocasiones hay que hacerlo al menos una primera vez para solicitarlo y otra para recogerlo personalmente (pues es muy frecuente que no nos lo envíen a casa o, al menos, a nuestro correo electrónico).

La solución

Por fortuna, ahora es posible obtener este tipo de certificados online gracias a la ayuda de determinadas webs en las que basta con rellenar un simple formulario y esperar a que el mencionado documento llegue a nuestra casa por medio de una agencia de transportes, lo que a su vez implica que podremos hacer uso del mismo prácticamente tan pronto como salga del Registro Civil.

Es decir, que haciendo uso de este tipo de servicios, además de ahorrar nuestro tiempo, ganaremos tranquilidad (dado que sabemos que las gestiones para la obtención de los certificados están hechas por profesionales con sobrada experiencia en estos asuntos y los envíos se realizan a través de empresas de mensajería convenientemente acreditadas) y tendremos asegurada la agilidad en los trámites. Estos se desarrollan de forma rápida independientemente de la distancia a la que nos encontremos del Registro Civil competente a la hora de proporcionarnos la documentación, y de esta forma evitamos realizar los trámites en una web del Ministerio de Justicia que no siempre es fácil de utilizar ni funciona adecuadamente.

Todo ello sin obviar la facilidad a la hora de obtener los certificados, pues no son necesarios ningunos conocimientos informáticos y/o jurídicos, ni la cercanía que ofrecen estas webs, dado que en el caso de encontrar ausencias de datos o algún tipo de error se ponen en contacto con nosotros de forma inmediata y están disponibles las 24 horas del día para que podamos realizar la solicitud justo en el momento que más nos convenga.

Un ejemplo: el certificado de nacimiento

Para hacer ver la utilidad de este servicio, queremos referirnos a la forma de solicitar certificado de nacimiento online y poner de manifiesto cómo se trata de un trámite tremendamente sencillo y al alcance de cualquiera.

En efecto, para poder solicitar nuestro certificado de nacimiento por internet basta con acceder a alguna de las webs que se dedican a estos menesteres, rellenar un formulario online en el que tendremos que cumplimentar nuestros datos básicos para que la persona que se encargue de hacer los trámites pueda llevarlos a cabo y esperar a que un mensajero lleve a nuestra casa el documento y podamos realizar la gestión para la que lo necesitábamos.

Esta simple acción, pues en esencia basta con cumplimentar el mencionado formulario, no solo nos evitaría los complejos trámites que lleva aparejada su solicitud física, sino que también nos aporta la posibilidad de obtener el certificado de nacimiento literal o plurilingüe (en el caso de que lo necesitemos) de cualquier persona nacida en España desde 1871 en adelante, por lo que se trata de un servicio especialmente interesante para cualquier persona que se encuentre buscando información acerca de sus antepasados ya sea por mera curiosidad o porque necesite tal información para realizar trámites burocráticos.

En conclusión, no podemos más que decir que nos encontramos ante un servicio especialmente útil para todas las personas que necesitan hacerse con cualquier certificado oficial pero no dispongan de tiempo para realizar los trámites en persona o no estén en disposición de poder desplazarse al Registro Civil concreto en el que esté depositada la documentación que necesita.