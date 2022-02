"Que nos pongan esos mastodontes frente a las costas de Cádiz no es algo que me convenza"

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos y CEO de Hace Hoteles, además de presidente de la asociación provincial de hoteles de Cádiz, Stefaan de Clerck, recuerda el proyecto de parque eólico que se proyectó frente a las costas de Chipiona que finalmente no se llevó a cabo.

De Clerck se declaró partidario de cualquier inversión que tenga como fin la generación de energías renovables. "Hablar de renovables es hablar de futuro, siempre que no hipoteque ni afecte a otros sectores como el turismo", una de las bases fundamentales que sustenta la economía de la provincia de Cádiz.

se mostró contrario a la futura instalación, en los términos que ahora mismo muestra el proyecto presentado ante la "nuestras maravillosas puestas de sol quedarían totalmente defenestradas. Estropearía nuestras vistas y sería un atentado contra la luz de la que goza nuestra provincia, uno de los principales valores turísticos que atraen a más visitantes". El presidente de la asociación de establecimientos hoteleros de la provinciapresentado ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) porque. Estropearía nuestras vistas y sería un atentado contra la luz de la que goza nuestra provincia, uno de los principales valores turísticos que atraen a más visitantes".

De Clerck considera "lógica" la preocupación que ha generado este proyecto en la Bahía. "Es la naturaleza, el paisaje, la luz, el color... son varias cosas las que tiene esta provincia y que otras no tienen, algo que nos hace distintos y que habría que preservar". El representante del sector de los hoteles de la provincia defiende que estos "ventiladores son necesarios, me parece muy bien, pero que ya que tenemos ese encanto en la provincia de Cádiz tenemos que preservarlo y más nuestro mar".

"Creo que sería muy negativo, muy negativo", sentencia De Clerck, y su instalación perjudicaría lógicamente a la Bahía.

A pocos días de la celebración de Fitur, Stefaan De Clerck está más convencido que nunca de que "Cádiz está de moda y aún le queda mucho recorrido a esta provincia y eso es importante. Cuanto más preservemos nuestra naturaleza y ese encanto natural que tenemos estaremos más tiempos disfrutando de éxitos", por lo que el representante de los hoteles de la provincia estima que "las cosas habrá que hacerlas de una manera más comedida y meditada si no queremos hipotecar nuestro futuro".

Respecto al proyecto que se intentó llevar a cabo en Chipiona, De Clerck recuerda que, en aquel entonces, se hablaba de que los aerogeneradores se ubicaran a diez kilómetros de la costa. "Ahora hablamos de cuatro kilómetros. A dos pasos, entre Cádiz y Rota. No es lo más idóneo para atraer ese turismo que viene a Cádiz buscando no sólo nuestras playas sino también nuestra luz".

El presidente de la asociación de los establecimientos hoteleros de la provincia Cádiz afirma orgulloso que Cádiz "ha hecho bien los deberes no abordando grandes infraestructuras y cuidando mucho la naturaleza". De Clerck afirma que "sé que hablamos de energías renovables y sé lo importante que es para el futuro de nuestro planeta, no lo dudo, pero eso de que nos pongan ahí, un poste, un mastodonte frente a nuestras costas no es algo que me termine de convencer".

La solución para este empresario del sector de la hotelería estaría en buscar otra ubicación para este parque eólico, "de manera que, desde la costa se viera muy pequeño, muy pequeño. Entonces, no habría ningún problema por nuestra parte".