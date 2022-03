La mano invisible del presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz

La elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para este ejercicio de 2022 va camino de servir de guión para una novela de intriga o una película de misterio. El documento inicialmente elaborado por el equipo de gobierno ha sufrido, cuanto menos, dos modificaciones, provocadas por las correcciones realizadas por un sector del gobierno de Kichi (Ganar Cádiz, tras la polémica suscitada) y por el PSOE. Pero respecto a estas últimas, nadie asume la responsabilidad de los cambios realizados.

El jueves comparecía el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, para avanzar que habían sido aceptadas las reclamaciones económicas que el PSOE sigue demandando públicamente. Una propuesta para dotar de más recursos unas ayudas al comercio, otras a participación ciudadana, otra al programa de alquiler para jóvenes y una cuarta para las entidades deportivas. "Les pedí que plantearan las propuestas que quisieran. Pero pedí también que dijeran de dónde quitan las partidas que propongan ampliar por otro lado, porque yo no tengo la fábrica de billetes", aseguró Páez el jueves.

No obstante, el portavoz socialista, Óscar Torres, negaba este viernes esta función de alterar partidas presupuestarias a la baja para beneficiar los cuatro conceptos demandados. "El PSOE no ha quitado un céntimo del borrador del presupuesto. Sólo hemos hecho aportaciones en positivo", garantizó Torres, que en esta línea insistió que lo dicho por Páez "no es así".

Sí ha confirmado Torres que las reclamaciones presupuestarias de su grupo han sido incorporadas al borrador que el lunes se eleva al Pleno municipal. Pero al igual que hizo Páez el jueves, se ha negado a precisar de qué partidas se han restado fondos para mantener esos 175,6 millones de euros que establece la propuesta presupuestaria para 2022.

Unos y otros, gobierno local y socialistas, niegan por tanto ser los autores de la remodelación fantasma del presupuesto.