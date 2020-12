Lectura de un manifiesto ante las Puertas de Tierra de Cádiz por la esclerosis múltiple

Este viernes 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y, como todos los años, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín Argente organiza diversos actos con motivo de dicha efemérides con el objetivo de informar sobre esta enfermedad y dar visibilidad a las personas que conviven diariamente con ella.

En esta ocasión, debido a las circunstancias tan especiales que estamos viviendo por la pandemia de covid-19, la Asociación de Esclerosis Múltiple Joaquín Argente ha propuesto que se ilumine este viernes por la noche el Torreón de las Puertas de Tierra del color verde que representa a la entidad y allí, con motivo del Día Nacional de esta patología, se reunirá un grupo de asociados y amigos -guardando todas las medidas de seguridad y distanciamiento- para leer un manifiesto.

Con este manifiesto, quieren lanzar un mensaje de esperanza y confianza, no solo a los afectados por la esclerosis múltiple, sino a toda la población, "porque nosotros sabemos mucho de esperanza y confianza, y en quién depositarla. No en los que venden palabras para apoltronarse en su sillón y no aportar nada, sino Esperanza y Confianza con mayúsculas, en aquellas personas que día a día trabajan en cualquier ámbito laboral, por insignificante que parezca, para aportar soluciones y no escatiman esfuerzos", indican desde la entidad.

Añaden que esta pandemia, "nos ha hecho ver a todos la importancia que tiene la salud en nuestras vidas, ya que arrastra a todo. Esta crisis de salud que ha originado la covid-19 ha arrastrado a la economía, al trabajo y en general a la vida diaria de muchas personas; afectando a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Eso nosotros hace tiempo que lo sabemos, pues lo vivimos desde hace mucho tiempo y por eso transmitimos este mensaje de Esperanza y Confianza en que con el esfuerzo y solidaridad de todos, superaremos cualquier obstáculo del camino", concluyen.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y degenerativa, caracterizada porque el sistema inmunitario ataca erróneamente a la mielina (la capa que recubre las fibras nerviosas) produciendo lesiones en el sistema nervioso central. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España, más de 50.000 personas padecen esta enfermedad.