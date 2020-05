Dos maestros del Equipo de Atención Educativa de la ONCE en Cádiz han puesto en marcha una nueva iniciativa para estimular a sus alumnos ciegos o con discapacidad visual grave y concienciarles sobre la importancia de la distancia social y el uso de mascarillas. En esta ocasión han publicado un vídeo en el que los profesionales involucran a los niños en una lucha de superhéroes contra el virus.

La iniciativa ha partido de Susa Gómez, que atiende a niños desde Educación Infantil de primer ciclo hasta 5º de Primaria en Cádiz, Chiclana y Los Caños de Meca, y Cristina Mateos, la maestra que sigue mandando todas las noches cuentos a sus alumnos bajo el lema ‘Déjame que te cuente’. Mateos da atención educativa a bebes y niños y niñas de hasta 13 años en su mayoría en Cádiz capital.

Desde el inicio del confinamiento, los profesionales del Equipo Educativo de la ONCE de Cádiz están atendiendo a sus alumnos de forma individual, aprovechando los medios informáticos, bien a través del teléfono o por videoconferencias. Y para que no se sintieran solos han venido planteando distintas actividades en las que tuvieran que relacionarse con sus otros compañeros de la ONCE. Así, durante estas semanas de estado de alarma les han propuesto hacer manualidades, recetas de cocina, juegos y después debían enviar fotos de sus producciones a sus maestros.

Al principio crearon pequeños grupos de WhatsApp retando uno a uno a los pequeños para que hicieran algo como cantar una canción, contar chistes, o repetir un trabalenguas. De esta forma surgió la idea de crear un cuento colaborativo; cada alumno debía continuar el texto que inventaba el anterior, las maestras lo editaban y lo enviaban al resto del grupo.

Después retaron a los alumnos a disfrazarse para “luchar contra el coronavirus” con los instrumentos que tuvieran a su alcance. De ahí surgió organizar “La patrulla ONCE contra el coronavirus”, una historia realizada por las dos maestras gaditanas pero protagonizada por sus alumnos.

“Queríamos que nuestros alumnos fuesen los auténticos protagonistas. Y con todas las imágenes que nos habían mandado nuestros superhéroes, unos emojis de Susa y mío y algún que otro arreglo dimos forma al proyecto”, explica Cristina Mateos. “Solo teníamos que incluir las descripciones de las imágenes de nuestros alumnos para que todos pudieran disfrutar de la historia, tanto nuestros alumnos ciegos como con discapacidad visual”.

A su juicio, el beneficio de esta actividad reside en el reforzamiento del vínculo social y el mantenimiento de la unidad entre los distintos alumnos pese a la distancia que marca el confinamiento. “Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y que, actualmente no podemos llevar a cabo las actividades presenciales que tanto nos gustan, en las que nos juntamos con todas las familias, nos parecía una genial idea para que todos nos sigamos sintiendo unidos y un poco más cerca de nuestros amigos –concluye Cristina Mateos-. Los niños se alegran mucho de verse en la historia, pero también les encanta ver a los demás amigos y amigas, reconocer sus voces y conocer un poco mejor, y más de cerca, a los demás.

“Echo muuuucho de menos a mis alumnos –reconoce Susa Gómez-. Y estoy deseando verlos en directo, porque por teléfono y por Skype los veo a todos y les animo a que participen en todas las propuestas que hacemos, ya que son muy divertidas. Para hacer tareas escolares, ya están sus profes del cole, aunque cuando tienen alguna dificultad con ellas, saben que pueden contar conmigo, o bien para hacer las adaptaciones que requieran”.

Llega la patrulla ONCE

Con el sonido del timbre de una llamada de móvil entre maestros de la ONCE, representados por figuras animadas, arranca el guión de la patrulla ONCE contra el coronavirus en la que distintos profesionales educativos piden ayuda a sus alumnos para superar la parálisis que ha impuesto la expansión del virus en todos los ámbitos de sus vidas. Y así, uno a uno, van a apareciendo vídeos muy cortos de los alumnos de distintas localidades gaditanas en los que proclaman que vencerán al coronavirus unidos gracias a sus superpoderes. De paso aprovechan para introducir mensajes de concienciación para que los pequeños se laven a menudo las manos, usen mascarillas y guantes y guarden la distancia social cuando salgan a la calle.

La ONCE atiende a un total de 257 alumnos ciegos con discapacidad visual grave, a través de los cuatro equipos educativos de esta zona, desplegados en Algeciras, Jerez, Ceuta, y Cádiz, que implican a un total de 26 profesionales, entre maestros, profesores y técnicos.