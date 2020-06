La normalidad vuelve pasito a pasito y este lunes, 15 de junio, retornan a la ciudad los vendedores del cupón de la ONCE con la intención no sólo de repartir, como siempre, la suerte entre sus clientes sino con el objetivo de brindar un homenaje a los distintos sectores que han estado plantándole cara al coronavirus.

Así, desde la ONCE, ya anunciaron en días pasados su intención de volver a las calles de Cádiz al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo . Sus vendedores saldrán a partir de este lunes de nuevo con la sana intención de repartir suerte con todas las garantías sanitarias necesarias para salvaguardar tanto la seguridad de los afiliados y trabajadores de la ONCE como la de sus clientes.

Así, en días pasados, su director en Cádiz, Alberto Ríos, anunció esta campaña con la que aterrizarán tras el parón impuesto por el covid. Esta organización que ahora cumple 82 años ha querido volver mirando a los héroes que han luchado en primera línea en la batalla contra el coronavirus y ha emitido una serie de cupones “para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19”. Serán 46,5 millones de cupones, “uno por cada ciudadano”, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

Se incorporarán a sus puestos de trabajo, los vendedores y vendedoras de la ONCE para seguir “a pie de calle” repartiendo ilusión, con todas las medidas de seguridad necesarias para ellos y los clientes.

Hasta este lunes, en los establecimientos autorizados que integran el Canal Físico Complementario de la ONCE (Estaciones de Servicio, Oficinas de Correos, Estancos, tiendas de conveniencia, etc.), han estado disponibles a la venta el Eurojackpot, los rascas de la ONCE, Super ONCE y el Triplex de la ONCE.

Por otra parte, desde la ONCE indican que la fecha en la que se celebrará el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE, será el próximo 21 de junio de 2020. De manera que los cliente que tengan algún cupón , una vez celebrado el sorteo, si resultas ser agraciado, podrás seguir el mismo procedimiento de siempre para el cobro del premio.

En cuanto al sorteo Extra de Verano de la ONCE se podrá adquirir en la web de JuegosONCE y en el resto de canales en soporte electrónico desde el día 15 de junio de 2020. A través de los vendedores y vendedoras de la ONCE o en puntos de venta autorizados, se podrá comprar en soporte preimpreso a partir del día 16 de junio de 2020.

A su vez, el próximo 24 de junio de 2020, se celebrará un sorteo especial del Día de San Juan, cuyo cupón se podrá adquirir a partir de este lunes, 15 de junio de 2020, a través de JuegosONCE, de los vendedores de la ONCE o en los puntos de venta autorizados.