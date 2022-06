El local en mal estado de los socorristas de Cádiz “sólo es para las embarcaciones”

Las quejas de los empleados de la plantilla municipal Cádiz 2000, donde se integra el salvamento y socorrismo de las playas de la ciudad, sobre el nefasto estado de La Caña, el antiguo chiringuito que hoy, decían, es el lugar donde los trabajadores se cambian, han sorprendido mucho en San Juan de Dios puesto que fuentes del Ayuntamiento defienden que este espacio “no es lugar habilitado para estancia, ni vestuario de personas”, que “sólo debe usarse para dejar las embarcaciones, y lo saben perfectamente”.

De hecho, estas fuentes explican que la zona habilitada para las embarcaciones está “panelada y separada” de la zona apuntalada, “cuyo uso está prohibido”. “La zona habilitada es para uso exclusivo para la estadía de las embarcaciones”, insisten sumando que a los socorristas y empleados que antes usaban este local se les facilitó “la llave del módulo 6 para que pudieran cambiarse y ducharse”.

Desde el Consistorio gaditano no entienden las declaraciones vertidas por el comité de la plantilla de salvamento y socorrismo de Cádiz 2000 ya que, aseguran, el Ayuntamiento les informó del estado de la Caña, “se han mantenido varias reuniones con miembros del comité y son plenamente conocedores de que el módulo se cerraba y se prohibía el acceso por seguridad de las personas trabajadoras, accediendo únicamente a la zona de estadía de embarcaciones”.

Con todo, desde el Gobierno municipal aseveran que están en vía de arreglar ese espacio. “Ya se ha redactado el proyecto y está presupuestado. Se ha incluido el proyecto en la convocatoria de los fondos del Plan Invierte, de manera que una vez finalice el verano se va a arreglar al completo dicho módulo, y el año que viene estará ya a plena disposición”, adelantan.

Estas fuentes municipales sí reconocen , como también denunciaron los socorristas, que el quad con el que cuentan estos trabajadores sí se ha estropeado pero que se les ha proporcionado “una pick up de arrastre, con mucha más potencia, en tanto en cuanto no se reponen las piezas del quad deterioradas, que pueden tardar, derivadas del mal uso”. Así, en referencia al vehículo 4x4 que decían los trabajadores que estaban utilizando, desde el Ayuntamiento confirman que es “una tercera opción” si no quisieran utilizar la pick up de arrastre. “Tanto al quad como a todas las embarcaciones se le hacen revisión y puesta a punto antes del inicio de la temporada. Además, para trasladar las embarcaciones se han instalado pasarelas de madera y de hormigón para hacerlo más fácil”, aclaran.

También se quejaban los empleados municipales de una torre de vigilancia –“las ventanas de madera tienen que ser sujetadas por cuerdas para que no caigan y los cristales no encajan bien, por lo que también habría que hacerles algo de mantenimiento”– que realmente, desmienten, “no está en funcionamiento, está en pleno montaje y por tanto no es aún un puesto de trabajo”, además de especificar que todas las torres “se revisan antes y durante su instalación”.

Desde el Ayuntamiento también le recuerdan a la plantilla que “las incidencias de daños deben comunicarlas para su reparación”, cosa que, dicen, “no han hecho” y que si necesitan cargar el walkie de Santa María “lo pueden hacer en el puesto de socorro de Santa María”.