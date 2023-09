El papel lidera en Cádiz la ligera subida del material escolar

Llegan las fechas en las que las familias con hijos se echan a temblar por los gastos que ocasiona la vuelta al cole. Uno de ellos es el del material escolar, que según las papelerías consultadas en la capital gaditana no está sufriendo un considerable incremento salvo en un caso: el del papel. Los paquetes de folios se llevan la palma en cuanto al aumento de la carestía.

Dice Charo Marmolejo, de la tienda StandArte en la avenida de Las Cortes, que “el papel es lo que más ha subido y de ahí viene todo. Hace unos meses el paquete de folios lo vendía a 4,25 y ahora está a 5,95. Eso también ha incrementado el precio de los cuadernos, en nuestro caso diez céntimos, pero nosotros no podemos subirlo todo”. Corrobora estas palabras María del carmen Santos de Tania, en la calle Cobos, una de las papelerías más señeras y antiguas de la ciudad. “Los mayoristas nos han subido el papel y todo lo que conlleva. Los paquetes de folios han pasado de 3,95 a 6,50 euros en calidad extra. Pero estamos manteniendo como podemos los precios de casi en esta campaña de vuelta al cole porque compramos mucho y en esta época vendemos bastante. Nos aprovechamos de la guerra de precios de los mayoristas. Tenemos a 1,50 el cuaderno tamaño A-4, mismo precio que antes”, declara.

Las papelerías coinciden en que el precio del paquete de folios se ha disparado

“Llevamos desde abril como autónomas, pero antes trabajábamos en papelerías. Y hemos notado el aumento en el papel y todo lo que lleva papel. Los cuadernos han pasado de 1,20 a 1,80.”, asegura Cristina Henry, de la papelería Masquecopias en la calle Rosa. En la Copistería San Rafael, según explica su propietario, Carmelo García, “los mayoristas nos han subido alrededor de un 15 por ciento, pero nosotros no hemos subido precios. El papel ha subido entre un 30 y un 40 por ciento. Los paquete de folios, de 5 a 6 euros”.

Estas papelerías manejan listas de materiales de diversos colegios de la capital que preparan para las familias. Coinciden en que depende de lo que pidan los centros y los profesores y profesoras, pero el gasto oscila entre 40 y 60 euros por alumno. “Listas de 100 euros las hay, pero la mayoría están entre 40 y 50 euros”, indica Cristina Henry. Mientras Carmelo García certifica que el lote de material escolar está entre los 40 y los 60 euros, “pero le aplicamos un descuento del 25 % y regalamos una agenda y una bolsa-mochila”. “Hay que tener en cuenta que se recicla material como una calculadora, la flauta o unas tijeras, añade.

María del Carmen Santos regenta la papelería Tania bajo la supervisión de todo un clásico en este sector: Luis Vera. Lleva 52 años en la calle Cobos y su experiencia es un grado. “Que el público no se asuste que el material no ha subido tanto como otros productos básicos”, advierte. María del Carmen defiende este argumento afirmando que “toda la vida he escuchado eso de que gastan por familia 300 o 400 euros. Eso será si le añaden uniformes y libros. Pero lo que es material escolar, no es tanto. Otra cosa es lo que pide cada profesor o cada colegio”. “En Primaria, por ejemplo, oscila entre 40 y 60 euros, dependiendo de cada colegio”, apunta.

Charo Marmolejo se rebela sacando pecho por el sector. Y señala que es “falso” que los negocios regentados por orientales y Amazon “sean más baratos”. Para ilustrar su teoría muestra una caja de rotuladores rotring que vende a 5,95 “y que en Amazon está a 7,95”. Por último destaca que “además, se pierde el ritual de ir a comprar los materiales, que eso siempre gusta mucho a niños y niñas”. Cierto. Son otros tiempos, otras modas, otras tendencias de consumo. Pero, ¿quién no recuerda con cariño aquellos septiembres de estrenos de cuadernos, bolígrafos y gomas?