“Si la ley del 'sólo sí es sí’ la hace otro partido, en la calle habría manifestaciones”

–No podemos hablar de Justicia en Cádiz sin abordar en primer lugar el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En su reciente visita a la capital gaditana, dejó usted claro que la obras no arrancarían en 2023. ¿Cuándo entonces?

–Justo la semana pasada se amplió el contrato a la empresa Tragsatec para hacer un proyecto renovado que tenga ya el 100% de la edificabilidad. Necesito que los gaditanos entiendan que teníamos un proyecto que estaba diseñado sobre el 50% de la edificabilidad de la parcela de los antiguos depósitos de tabaco. Nos dimos cuenta de que era absolutamente insuficiente para las necesidades de espacio que la Ciudad de la Justicia de Cádiz requiere, por eso le pedimos al Ayuntamiento el 100% de la edificabilidad. Así, alcanzamos un acuerdo con el Consistorio que se resolvió el 24 de noviembre. Ese mismo 24 de noviembre nos pusimos a trabajar en un nuevo contrato para dar forma a un proyecto que contemplara el 100% del suelo, contrato que se acaba de adjudicar a Tragsatec, entidad con la que ya estamos intentando acortar los plazos al máximo. Ahora bien, hay una cosa que es fundamental: para que las cosas salgan bien, tiene que hacerse conforme a la Ley, con transparencia y estudiando y analizando bien las necesidades. Confiamos en que a lo largo del año 2023 Tragsatec termine el proyecto;entonces, lo sacaremos a licitación. El periodo de licitación de cualquier proyecto, por Ley, es de 10 meses si no hay recurso. Por eso manifesté en mi visita a Cádiz que no iba a engañar a los gaditanos como los engañaron en el pasado: no es posible empezar la obra en 2023, si bien es posible que pueda arrancar en 2024. Esperamos pues que el próximo año se ponga en marcha una de las grandes infraestructuras que Cádiz necesita desde hace décadas y que se ha retrasado mucho más de lo deseable.

–¿Considera que la Audiencia Provincial debe alojarse allí?

–Nosotros estamos trabajando para que haya sitio de sobra para ubicar la Audiencia. Hemos tenido ya varias reuniones con el presidente de la Audiencia, el juez decano, el secretario coordinador y el fiscal jefe. Creo que lo que ellos nos piden, y tienen toda la razón del mundo, son garantías de la calidad y de la suficiencia del espacio. Cuando eso es produzca, esto es, cuando tengamos el proyecto ya redactado, a ninguno de los miembros de la Audiencia de Cádiz les va a quedar duda de que tiene cabida y tiene calidad para que la Audiencia esté allí. Estoy convencido de que trabajando juntos lo vamos a lograr. Imponiendo las cosas casi nunca se consigue llegar a buen puerto. Nosotros vamos a cumplir con Cádiz y con su Justicia.

–El presupuesto para la Ciudad de la Justicia ha ido aumentando desde los 40 millones hasta alcanzar los 80. Esto responde a la ampliación de la edificabilidad.

–Claro, vamos a construir el doble de los metros que estaban previstos en un principio. Evidentemente, eso conlleva un incremento importante de la inversión.

"Cumplimos los plazos con San José, lo que pasa es que nadie nos creyó

–Los trabajos acometidos en la sede judicial de San José por su deficiente estado crearon un ambiente muy convulso: la paralización de la actividad judicial, el traslado de los funcionarios, las quejas de los jueces y abogados...

–San José está hoy a pleno rendimiento. Es curioso, cuando se hacen las cosas bien y se hacen rápido decimos que todo es muy convulso. Lo que creo es que ha sido todo muy ágil y que se ha hecho de una forma tremendamente eficiente.

A mitad de noviembre recibimos un escrito de la Inspección de Trabajo que nos decía que el edificio no cumplía las condiciones para ser utilizado por los trabajadores de Justicia. Nos pidieron un informe de un arquitecto que garantizara la seguridad del edificio y la salubridad de determinados emplazamientos de la sede. Como la duda era fundada, decidimos acometer una obra que, no obstante, tendría que haberse realizado en 2004, según los informes técnicos. En tales circunstancias, optamos por emprender los trabajos de inmediato para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios. Las obras se llevaron a cabo entre noviembre y enero y, a finales del mes de enero, los funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo en la sede judicial. Cumplimos así los plazos que dijimos, lo que pasa es que nadie nos creyó.

–¿El sótano, condenado por la Inspección de Trabajo, también se ha rehabilitado?

–Precisamente en el sótano era donde estaba el problema, en la cimentación. El uso del mercado de abastos durante mucho tiempo provocó unos daños en la estructura del edificio que podían afectar a su seguridad y, ante esa situación, la Inspección de Trabajo pidió que se asegurara. Esa es la obra que la Consejería de Justicia ha costeado íntegramente a pesar de que no es propietaria del edificio en su totalidad. De hecho, una de las cosas que ahora hay que hacer es repercutir los costes en el resto de propietarios que, evidentemente, se han beneficiado de los trabajos. Y es que fueron ellos, los dueños del mercado, los que perjudicaron la estructura del edificio.

–La huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) también está repercutiendo negativamente en la Justicia gaditana. Los actuaciones judiciales suspendidas se cuentan por miles.

–Efectivamente, vemos con mucha preocupación la huelga de los LAJ por el impacto que está teniendo en el día a día de la actividad judicial. Le pido al Ministerio de Justicia que tenga una actitud más dialogante de la que ha tenido hasta ahora para resolver este conflicto. También le pido a los Letrados de la Administración de Justicia que hagan lo posible por hallar un punto de encuentro.

–En cuanto la ley del ‘sólo sí es sí’ y las continuas rebajas a condenados por abusos sexuales y violaciones, ¿la Junta ofrece a las víctimas algún tipo de servicio psicológico o de asesoramiento?

–La Junta ya está tendiendo la mano a las víctimas. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atiende a más de 100 víctimas en la comunidad. Además, se ha dado aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues hay mujeres que están viviendo situaciones terribles con la puesta en libertad de sus agresores. La reforma de la ley ha sido lamentable y si la hubiera hecho cualquier otro partido político, hoy habría manifestaciones masivas en la calle, con razón de sobra, ojo, para echarle la culpa de una nefasta decisión a un mal Gobierno.