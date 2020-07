Kichi llama a manifestarse por el mantenimiento del sector aeronáutico en Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, llama a la ciudadanía a participar en la manifestación que se celebra este jueves 23 de julio en defensa de la actividad aeronáutica y la permanencia de las empresas del sector en la Bahía.

En un vídeo subido a Youtube, Kichi afirma que "el sector aeronáutico es estratégico para la Bahía de Cádiz, por eso no podemos permitirnos renunciar a él. No queremos, no vamos a resignarnos y vamos a pelear por el mantenimiento de este sector y el futuro de los cientos de puestos de trabajo que genera".

La marcha saldrá de la plaza de Asdrúbal a las 11.30 horas de este jueves 23 de julio y el regidor recibirá a una representación de los manifestantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sobre las 13 horas para transmitir el respaldo del Gobierno local a las movilizaciones.

Kichi culmina el vídeo subrayando un rotundo "no al cierre de plantas, de ninguna planta en la Bahía de Cádiz. Acude".

La asamblea de trabajadores de Airbus ha convocado esta marcha en defensa del sector aeronáutico e industrias auxiliares, reclamando la continuidad de la actividad en la Bahía de Cádiz. La marcha, que partirá de la plaza de Asdrúbal a las 11.30 horas con destino a la plaza de San Juan de Dios, se llevará a cabo entre medidas de prevención por la crisis sanitaria del coronavirus.