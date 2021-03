La juventud eterna de Paco Moret

Paco Moret va camino de los 92 años y no da una bola por perdida en una de las pistas del Club de Tenis. Está jugando un partido de dobles y entre los rivales hay otro ilustre veterano de esta entidad, José Antonio Jover, que cuenta con 87. Moret saca por abajo porque algunas lesiones le impiden hacerlo de una manera ortodoxa pero avisa de que al final volverá a conseguir servir lanzando la bola hacia arriba.

“Me gustaría llegar a los 100 años todavía jugando”. Los dolores, la edad, las lesiones e incluso alguna enfermedad que ha ido surgiendo en los últimos años no le han quitado las ganas de jugar al tenis, algo que hace por lo menos un par de veces a la semana: “Vengo con mucha ilusión a jugar y este deporte me rejuvenece”. Su hija Nuria, incluso, dice que cuando no puede practicar este deporte, se pone de peor humor porque reconoce que “esto es como una droga pero de las buenas”.

Paco Moret cogió la raqueta por primera vez ya a una edad tardía, cuando fue prejubilado en Astilleros con sólo 55 años. “Aquello me sentó muy mal porque fue de un día para otro y todavía estaba muy bien para seguir trabajando”. Sin embargo, ahí descubrió un deporte que le fue enganchando poco a poco.

Para una persona con esa edad, un parón y un confinamiento como la pandemia causa estragos. Sin embargo, a él le pilló con una enfermedad justo en el momento en el que comenzaba el estado de alarma. La recuperación no ha sido nada fácil pero él nunca se planteó dejar de jugar al tenis. Al principio los corticoides le permitieron que pudiera tener menos dolores cuando volvió a coger el raquetero y regresó a las pistas de tenis. De esa forma, reconoce, le dolía menos la espalda y las rodillas. A ello se le suma que tiene una artrosis psoriásica que le limita algo físicamente, algo que vence con las ganas.

Moret asegura de manera sorprendente que “hay veces que me cargo un poco más y tengo agujetas”- Y hay una curiosidad y es que ya con una edad muy avanzada, para impedir que se le cargara demasiado el brazo derecho, empezó a manejar el izquierdo. Trata de quitarle mérito al asunto, ya que dice que más o menos sabía utilizarla de los tiempos en los que jugaba a la pelota vasca cuando era estudiante.

Moret tiene mucho vigor para la edad avanzada que tiene. Cuenta de manera anecdótica que cada vez que va a comprar a su pescadero, éste siempre acaba diciéndole a otros clientes si saben la edad que tiene. Su hija Nuria resalta que el reumatólogo lo pone como ejemplo a otros pacientes.

La edad no le ha quitado el carácter competitivo y sigue picándose de manera amistosa en los partidos que son la vitamina que le da la vida a sus casi 92 años.